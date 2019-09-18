مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

مانشستر سيتي

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.

ويبحث مانشستر سيتي عن التأهل للأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي، بينما وصل شاختار لدور الـ16، 4 مرات في آخر 8 مشاركات. ولم يخسر شاختار سوى مباراتين فقط في آخر 18 مباراة أوروبية خاضها على ملعبه، وودع الفريق الأوكراني من مرحلة المجموعات 3 مرات في آخر 6 مشاركات. أما مانشستر سيتي فيشارك في دور

ويبحث مانشستر سيتي عن التأهل للأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي، بينما وصل شاختار لدور الـ16، 4 مرات في آخر 8 مشاركات.



ولم يخسر شاختار سوى مباراتين فقط في آخر 18 مباراة أوروبية خاضها على ملعبه، وودع الفريق الأوكراني من مرحلة المجموعات 3 مرات في آخر 6 مشاركات.



أما مانشستر سيتي فيشارك في دور المجموعات للمرة التاسعة، ووصل إلى دور الـ16 في 6 مناسبات، وحقق فريق بيب جوارديولا الانتصار في 8 مباريات من آخر مواجهة أوروبية، وخسر 6 لقاءات، وحقق السيتي في أوكرانيا انتصارين وتعرض لهزيمتين.



وأتت أثقل هزيمة أوروبية تكبدها شاختار على يد جوارديولا، ولكن عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ، وذلك بنتيجة 7-0 في موسم 2014- 2015.



