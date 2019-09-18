رياضة

مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.
ويبحث مانشستر سيتي عن التأهل للأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي، بينما وصل شاختار لدور الـ16، 4 مرات في آخر 8 مشاركات. ولم يخسر شاختار سوى مباراتين فقط في آخر 18 مباراة أوروبية خاضها على ملعبه، وودع الفريق الأوكراني من مرحلة المجموعات 3 مرات في آخر 6 مشاركات. أما مانشستر سيتي فيشارك في دور
اقرأ المزيد
فرانك لامبارد (1)

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
كاليدو كوليبالي

كوليبالي: فُزنا على ليفربول لأننا لم نرتكب أخطاء

أشاد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، بأداء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز، على ملعب سان باولو، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وقال مدافع نابولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز لأننا لم نرتكب أي أخطاء". وأضاف كاليدو كوليبالي: "التفاهم والانسجام يزداد بيني وبين مانولاس مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن ذلك بدأ يتضح للجميع. أتوجه بالشكر والتحية لجميع المشجعين، لقد لعبنا بدفعة إضافية من أجلهم".
هندرسون

قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
اقرأ المزيد من الأخبار
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا يعلن إصابة ستونز ويكشف عن مدة غيابه

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة جون ستونز مدافع الستيزنز، بإصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وجاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة السيتي وشاختار دونستك، والتى من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا. وينتظر الفريق السماوى مواجهات سهلة فى البطولة الأوروبية، حيث يقع فى المجموعة الثالثة مع كل من أتلانتا ودينامو زغرب وشاختار دونيستك.
بيب جوارديولا

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
كومباني-1

كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
بايرن-ميونيخ (2)

ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org