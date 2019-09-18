بسبب خلافات عائلية.. نقاش يقتل زوجته في المنوفية

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

جثة

في واقعة ليست الأولى من نوعها، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مقتل ربة منزل على يد زوجها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات. تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل "س.م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة الرائد محمد حجاج رئيس مباحث بركة السبع تمكنت من القبض على "و.م س" 30 سنة، نقاش، زوج المتوفاة بتهمة قتل زوجته.وأكدت التحريات قيام الزوج والمقيم بقرية ميت أم صالح دائرة مركز بركة السبع، بقتل الزوجة لخلافات