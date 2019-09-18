جريمة

بسبب خلافات عائلية.. نقاش يقتل زوجته في المنوفية

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
جثة
جثة
في واقعة ليست الأولى من نوعها، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مقتل ربة منزل على يد زوجها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات. تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل "س.م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.
بتقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة الرائد محمد حجاج رئيس مباحث بركة السبع تمكنت من القبض على "و.م س" 30 سنة، نقاش، زوج المتوفاة بتهمة قتل زوجته.وأكدت التحريات قيام الزوج والمقيم بقرية ميت أم صالح دائرة مركز بركة السبع، بقتل الزوجة لخلافات
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شهيد-لقمة-العيش

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش»

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام رمضان الماضي، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بإسم «شهيد لقمة العيش» بمحافظة الشرقية، وحملت مذكرة النيابة 3 إتهامات وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
اغتصاب (2)

3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اسعاف (3)

اختناق 14 عاملا في مصنع بالإسماعيلية بسبب تسرب غاز

أصيب 14 عاملا وعاملة بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبو صوير، يفيد بورود بلاغا مفاده إصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء، بسبب تسرب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عدد من الحالات بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.
سقوط-لوحة-اعلانية-ضخمة-تغلق-مدخل-وسط-الإسكندرية (2)

سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية

سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
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جثة (5)

قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
لغز طعن عريس في الدقهلية (2)

دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
جثة-طفلة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (5)

«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
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