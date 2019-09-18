رياضة

قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
جوردان هندرسون
جوردان هندرسون
أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، لا سيما من الناحية الهجومية، وارتكب بعض الأخطاء الدفاعية التي أدت لتسجيل الفريق الإيطالي هدفين في الشوط الثاني عن طريق دريس ميرتينز (من ركلة جزاء) وفرناندو يورينتي. وفاز نابولي على ضيفه ليفربول حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو،
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كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

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قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
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ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
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التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.
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