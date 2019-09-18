قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

جوردان هندرسون

أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".

ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، لا سيما من الناحية الهجومية، وارتكب بعض الأخطاء الدفاعية التي أدت لتسجيل الفريق الإيطالي هدفين في الشوط الثاني عن طريق دريس ميرتينز (من ركلة جزاء) وفرناندو يورينتي. وفاز نابولي على ضيفه ليفربول حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو،

ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، لا سيما من الناحية الهجومية، وارتكب بعض الأخطاء الدفاعية التي أدت لتسجيل الفريق الإيطالي هدفين في الشوط الثاني عن طريق دريس ميرتينز (من ركلة جزاء) وفرناندو يورينتي.



وفاز نابولي على ضيفه ليفربول حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



أحرز البلجيكي دريس ميرتينز مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، بينما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92.



وحصل نابولي على أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ليحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، بينما يظل ليفربول بدون نقاط.