جريمة

الحبس لعصابة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين جمال البغدادي، ومحمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول المدعو "ع. ر. م"، و6 أشهر لـ5 آخرين ومصادرة المضبوطات؛ لتسفيرهم المواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية والمقيدة كليا برقم 12 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
كانت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة كشفت عن قيام كل من "ع. ر. ن."، من محافظة أسيوط، و"ع. ز. ر" من محافظة الإسكندرية، و"خ. ر. م"، من أسيوط، و"ن. ف. إ"، و"م. ح. ج" من محافظة الجيزة، و"ح. ح. ن" من دمياط، بتكوين تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من عدة محافظات ونقلهم إلى الإسكندرية. وأضافت
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عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى". وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى" واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية. وعثر بحوزتهم على "6 سلاح آلى، 2خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".
شهيد-لقمة-العيش

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش»

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام رمضان الماضي، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بإسم «شهيد لقمة العيش» بمحافظة الشرقية، وحملت مذكرة النيابة 3 إتهامات وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
جثة

بسبب خلافات عائلية.. نقاش يقتل زوجته في المنوفية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مقتل ربة منزل على يد زوجها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات. تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل "س.م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.
اغتصاب (2)

3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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