الحبس لعصابة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين جمال البغدادي، ومحمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول المدعو "ع. ر. م"، و6 أشهر لـ5 آخرين ومصادرة المضبوطات؛ لتسفيرهم المواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية والمقيدة كليا برقم 12 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.

كانت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة كشفت عن قيام كل من "ع. ر. ن."، من محافظة أسيوط، و"ع. ز. ر" من محافظة الإسكندرية، و"خ. ر. م"، من أسيوط، و"ن. ف. إ"، و"م. ح. ج" من محافظة الجيزة، و"ح. ح. ن" من دمياط، بتكوين تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من عدة محافظات ونقلهم إلى الإسكندرية. وأضافت