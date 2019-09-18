لسبب غريب.. منفذ هجوم مسجد النرويج يقتل أخته بالرصاص

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

منفذ الهجوم

كشفت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن الأخت الشابة غير الشقيقة للرجل المتهم بشن هجوم على مسجد في النرويج تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في نفس يوم الهجوم في أغسطس. وقالت الشرطة إن جوهاني جانجيا اهلي هانسين 17 عامًا، أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس ورصاصة في الصدر، وكلها رصاصات قاتلة، وعثر عليها في فراشها ولكن يكن هناك أي دليل على مقاومة. وقال ممثل الادعاء بال فريدريك هجورت كرابي بال لشبكة "ان ار كيه" الإخبارية العامة "لقد أكدنا الآن أن الدافع وراء الجريمة كان أصلها الأسيوي. وقد تأكد هذا من خلال تفسير المتهم".

ولم يحدد التشريح وقت وفاة اهلي هانسين، لكنه أشار إلى أنها كانت في عصر يوم 10 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي هاجم فيه المتهم فيليب مانسهاوس مسجد النور بالمركز الإسلامي في بايرم بالقرب من أوسلو. ولم يتعرض أحد لإصابات خطيرة في المسجد عندما سيطر اثنان من المصلين على مانسهاوس وأحبطا هجومه.ويحتجز مانسهاوس (22