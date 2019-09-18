كوليبالي: فُزنا على ليفربول لأننا لم نرتكب أخطاء

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

كاليدو كوليبالي - نابولي

أشاد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، بأداء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز، على ملعب سان باولو، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وقال مدافع نابولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز لأننا لم نرتكب أي أخطاء". وأضاف كاليدو كوليبالي: "التفاهم والانسجام يزداد بيني وبين مانولاس مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن ذلك بدأ يتضح للجميع. أتوجه بالشكر والتحية لجميع المشجعين، لقد لعبنا بدفعة إضافية من أجلهم".

ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، لا سيما من الناحية الهجومية، وارتكب بعض الأخطاء الدفاعية التي أدت لتسجيل الفريق الإيطالي هدفين في الشوط الثاني عن طريق دريس ميرتينز (من ركلة جزاء) وفرناندو يورينتي. وفاز نابولي على ضيفه ليفربول حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو،

ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، لا سيما من الناحية الهجومية، وارتكب بعض الأخطاء الدفاعية التي أدت لتسجيل الفريق الإيطالي هدفين في الشوط الثاني عن طريق دريس ميرتينز (من ركلة جزاء) وفرناندو يورينتي.



وفاز نابولي على ضيفه ليفربول حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



أحرز البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، بينما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92.



وحصل نابولي على أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ليحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، بينما يظل ليفربول بدون نقاط.

