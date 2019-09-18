فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

فرانك لامبارد

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".

ورفض لامبارد إلقاء اللوم على روس باركلي الذي أضاع ركلة، قائلا: "روس من اللاعبين المتخصصين في ركلات الجزاء، وهو من المرشحين لتسديدها عندما يبدأ أساسيا، قام بتنفيذ الركلة وأضاعها، والخيبة التي يشعر بها الجميع تتمثل في عدم الفوز". وتعرض مايسون مونت للإصابة، ليخرج من الملعب مبكرا، وعلق لامبارد على الأمر

ورفض لامبارد إلقاء اللوم على روس باركلي الذي أضاع ركلة، قائلا: "روس من اللاعبين المتخصصين في ركلات الجزاء، وهو من المرشحين لتسديدها عندما يبدأ أساسيا، قام بتنفيذ الركلة وأضاعها، والخيبة التي يشعر بها الجميع تتمثل في عدم الفوز".



وتعرض مايسون مونت للإصابة، ليخرج من الملعب مبكرا، وعلق لامبارد على الأمر بقوله: "أثرت الإصابة فى مجرى المباراة، ونعرف تماما جودة أدائه في الآونة الأخيرة، إنها إصابة في الكاحل ونأمل ألا تكون سيئة".



ويأمل لامبارد في وضع هذه الهزيمة خلف ظهره، قبل مواجهة ليفربول في الجولة المقبلة بالبريميرليج، قائلا: "رأيت ليفربول يخسر، إنه دوري الأبطال وهناك مباريات صعبة، ستكون هناك مطبات عديدة في طريقنا مع المجموعة الشابة الموجودة لدينا والتغييرات التي نحاول تنفيذها، لكن يجب أن نبقى أقوياء ونتحضر لليفربول في عطلة نهاية الأسبوع".

