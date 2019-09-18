رياضة

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
ورفض لامبارد إلقاء اللوم على روس باركلي الذي أضاع ركلة، قائلا: "روس من اللاعبين المتخصصين في ركلات الجزاء، وهو من المرشحين لتسديدها عندما يبدأ أساسيا، قام بتنفيذ الركلة وأضاعها، والخيبة التي يشعر بها الجميع تتمثل في عدم الفوز". وتعرض مايسون مونت للإصابة، ليخرج من الملعب مبكرا، وعلق لامبارد على الأمر
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كاليدو كوليبالي

كوليبالي: فُزنا على ليفربول لأننا لم نرتكب أخطاء

أشاد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، بأداء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز، على ملعب سان باولو، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وقال مدافع نابولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز لأننا لم نرتكب أي أخطاء". وأضاف كاليدو كوليبالي: "التفاهم والانسجام يزداد بيني وبين مانولاس مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن ذلك بدأ يتضح للجميع. أتوجه بالشكر والتحية لجميع المشجعين، لقد لعبنا بدفعة إضافية من أجلهم".
هندرسون

قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
مانشستر سيتي (2)

مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.
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تشيلسي وفالنسيا (2)

تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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