جريزمان يصرح برضاه عن التعادل أمام دورتموند

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

أنطوان جريزمان

تعادل برشلونة أمس سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رضاه عن تلك النتيحة قائلًا، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارك أندريه تير شتيجن تصدى لركلة جزاء، وتصدى لكرات أخرى غاية في الأهمية، وبدورنا فشلنا في هز الشباك، وهو الأمر الذي يجب علينا تحسينه، ولكن في النهاية خرجنا بنقطة ثمينة. اللعب خارج ملعبنا أمر مختلف، فالجماهير تمارس ضغوطا أكبر ويلعب الخصم في ملعبه بثقة أكبر، وكان من الصعب علينا خلق الفرص والتسجيل".

وأضاف: "أعتقد أننا لم نصوّب حتى تسديدة على المرمى. يجب علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور. التأقلم مع الهجوم؟ هذا هو الشهر الثاني لي في برشلونة، يجب أن أتعود على تحركات زملائي سواريز وميسي وديمبلي، وأن نكون أكثر جماعية على أرض الملعب". وبدوره قال شتيجن عن تصديه لركلة جزاء ماركو ريوس: "التصدي لركلة

وأضاف: "أعتقد أننا لم نصوّب حتى تسديدة على المرمى. يجب علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور. التأقلم مع الهجوم؟ هذا هو الشهر الثاني لي في برشلونة، يجب أن أتعود على تحركات زملائي سواريز وميسي وديمبلي، وأن نكون أكثر جماعية على أرض الملعب".



وبدوره قال شتيجن عن تصديه لركلة جزاء ماركو ريوس: "التصدي لركلة الجزاء؟ من الصعب دراسة الأمر لأنه يتغير دائمًا، توقعت أن رويس سيسدد في هذا الاتجاه، وسعيد بأنني تصديت لها بنجاح".



وعن عدم تحقيق الانتصار، علق شتيجن: " قدمنا مباراة جيدة، يجب علينا التحسن في عدة جوانب، والتركيز على ما حدث اليوم، حققنا نقطة ستكون جيدة للطرفين".



واختتم: "اللعب في ألمانيا؟ الجماهير تعرف ما يمكنني فعله، ودائمًا أريد أن أكون جاهزًا بنسبة 100%".