رياضة

جريزمان يصرح برضاه عن التعادل أمام دورتموند

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
تعادل برشلونة أمس سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رضاه عن تلك النتيحة قائلًا، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارك أندريه تير شتيجن تصدى لركلة جزاء، وتصدى لكرات أخرى غاية في الأهمية، وبدورنا فشلنا في هز الشباك، وهو الأمر الذي يجب علينا تحسينه، ولكن في النهاية خرجنا بنقطة ثمينة. اللعب خارج ملعبنا أمر مختلف، فالجماهير تمارس ضغوطا أكبر ويلعب الخصم في ملعبه بثقة أكبر، وكان من الصعب علينا خلق الفرص والتسجيل".
وأضاف: "أعتقد أننا لم نصوّب حتى تسديدة على المرمى. يجب علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور. التأقلم مع الهجوم؟ هذا هو الشهر الثاني لي في برشلونة، يجب أن أتعود على تحركات زملائي سواريز وميسي وديمبلي، وأن نكون أكثر جماعية على أرض الملعب". وبدوره قال شتيجن عن تصديه لركلة جزاء ماركو ريوس: "التصدي لركلة
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7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

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مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

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الغضب يسيطر على هوملز بعد التعادل مع برشلونة

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كيف علق فالفيردي على تعادل برشلونة مع دورتموند؟

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إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
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عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

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