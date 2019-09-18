الزمالك يتسلم 5 آلاف تذكرة لموقعة السوبر أمام الأهلي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

جماهير الزمالك

يتسلم، اليوم الأربعاء، مسؤولو نادي الزمالك 5 آلاف تذكرة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي النسبة المخصصة له من أجل بيعها لجماهير القلعة البيضاء أو أعضاء الجمعية العمومية. جاء ذلك بعدما أعلن الجبلاية موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فقط في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدة، على أن تسلك جماهير الأحمر طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، بينما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21.

واتفق خلال الاجتماع الفني والأمنى للمباراة، على تخصيص بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى، وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، على أن يتم تخصيص الجهة اليسرى لجماهير الأهلي، بينما يتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك، وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة من

واتفق خلال الاجتماع الفني والأمنى للمباراة، على تخصيص بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى، وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، على أن يتم تخصيص الجهة اليسرى لجماهير الأهلي، بينما يتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك، وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة من الجماهير البيضاء، بالإضافة إلى بوابة 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى، لكبار الشخصيات والإعلام والبوابة رقم 1 للفريقين.



وتقرر السماح بحضور المباراة لـ225 إعلاميا بواقع 150 صحفيا و75 مصورا شريطة حمل التصاريح اللازمة، وعدم السماح لغير حاملى التصاريح أو التذاكر والدعوات بالدخول.