قائد تشيلسي: من الصعب تقبل هزيمة فالنسيا

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

تشيلسي - فالنسيا

يشعر الدولي الإسباني سيزار أزبيلكويتا، قائد نادي تشيلسي الإنجليزي، بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة فريقه أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج (معقل البلوز)، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن اللقاء ضمن مواجهات المجموعة الثامنة. وقال أزبيلكويتا في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «من الصعب تقبّل الهزيمة، لأننا حظينا بفرص أفضل وسيطرنا على اللقاء، ومباريات دوري الأبطال تحسم من خلال التفاصيل الصغيرة. الخصم سجل هدفًا ولم نتمكن من التعويض».

وحصل البلوز على ركلة جزاء أضاعها روس باركلي، الذي أصر على تنفيذها رغم أنه ليس المتخصص الرئيسي في تسديد ركلات الجزاء، وعلق أزبيلكويتا على الأمر بقوله: «باركلي من أفضل مسددي ركلات الجزاء في الفريق. إنه يمتلك الثقة، لكنه غير محظوظ بعد تسديد الكرة في العارضة». وأضاف قائد تشيلسي: «نحاول

وحصل البلوز على ركلة جزاء أضاعها روس باركلي، الذي أصر على تنفيذها رغم أنه ليس المتخصص الرئيسي في تسديد ركلات الجزاء، وعلق أزبيلكويتا على الأمر بقوله: «باركلي من أفضل مسددي ركلات الجزاء في الفريق. إنه يمتلك الثقة، لكنه غير محظوظ بعد تسديد الكرة في العارضة».



وأضاف قائد تشيلسي: «نحاول البناء على أمر مميز، لدينا كتيبة رائعة من الشباب، لكننا نحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية فورية، تعلمنا الدرس وما زال أمامنا 5 مباريات في دور المجموعات».



وحقق فالنسيا فوزًا ثمينًا على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع رودريجو نجم الخفافيش في الدقيقة 74، ليحتل فالنسيا وصافة المجموعة الثامنة برصيد 3 أهداف، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر.