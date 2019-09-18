الجبنة لذيذة.. اعمليها في البيت بسهولة

تحرير:آية أشرف ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

طريقة عمل الجبنة

الجبنة من الأكلات المميزة التي يعشقها الكثيرون منا، وهي من الأصناف الأساسية على طاولة الإفطار والعشاء أيضًا، كما تدخل في الكثير من الأكلات اللذيذة، ومنها المكرونة بالبشاميل والفطائر والبيتزا الشهية التي نحب تناولها على سفرة الغداء. هناك أنواع عديدة من الجبنة يمكنك شراؤها، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، تحتار كل ربة منزل في شراء الجبنة بكميات كبيرة، وفي السطور التالية نساعدك على حل الأمر بسهولة من خلال عمل الجبنة المطبوخة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات بتكاليف كبيرة.

المكونات كيلو لبن ربع كوب زيت ربع كوب خل فلفل حار أو رومي طريقة التحضير:- - في مصفاة نضع قطعة قماش نظيفة. - نضيف اللبن والخل في وعاء ونسخنه على نار متوسطة، ونرفعه من النار قبل الغليان. - قلبي اللبن والخل ثم اتركيهما يهدآن قليلًا. - نضع المصفاة فوق حلة، ثم نصفى اللبن على القماشة. هذه الخطوة لفصل