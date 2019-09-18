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الجبنة لذيذة.. اعمليها في البيت بسهولة

تحرير:آية أشرف ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة
الجبنة من الأكلات المميزة التي يعشقها الكثيرون منا، وهي من الأصناف الأساسية على طاولة الإفطار والعشاء أيضًا، كما تدخل في الكثير من الأكلات اللذيذة، ومنها المكرونة بالبشاميل والفطائر والبيتزا الشهية التي نحب تناولها على سفرة الغداء. هناك أنواع عديدة من الجبنة يمكنك شراؤها، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، تحتار كل ربة منزل في شراء الجبنة بكميات كبيرة، وفي السطور التالية نساعدك على حل الأمر بسهولة من خلال عمل الجبنة المطبوخة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات بتكاليف كبيرة.
المكونات كيلو لبن ربع كوب زيت ربع كوب خل فلفل حار أو رومي طريقة التحضير:- - في مصفاة نضع قطعة قماش نظيفة. - نضيف اللبن والخل في وعاء ونسخنه على نار متوسطة، ونرفعه من النار قبل الغليان. - قلبي اللبن والخل ثم اتركيهما يهدآن قليلًا. - نضع المصفاة فوق حلة، ثم نصفى اللبن على القماشة. هذه الخطوة لفصل
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الكبد والقوانص.. جربيها لعائلتك بأكثر من طريقة

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الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

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استعدي للمدارس واعملي البقسماط بنكهات مختلفة

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قشر-الموز-لعلاج-حب-الشباب

الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكثيرون منا، فله فوائد عديدة لا يعرفها البعض، إضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما يساعد في خفض الوزن الزائد لأن سعراته الحرارية منخفضة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد أحد المعادن الأساسية للجسم. يمكنك تناول الموز بالشكل التقليدي، أو وضعه داخل بعض الوصفات الشهية من الحلويات، وفي السطور التالية نتناول العديد من الوصفات الشهية التي يدخل الموز في مكوناتها.
رز-بالكبد-والقوانص

الكبد والقوانص.. جربيها لعائلتك بأكثر من طريقة

وجبة الغداء من أكثر الوجبات التي تحتار كل سيدة في اختيار أصنافها، فهي تحتاج بشكل يومي للتفكير في أنواع أطباق جديدة تقدمها لعائلتها، فهي تطبخ بشكل يومي أكلات مختلفة يدخل فيها اللحوم والفراخ والخضراوات، إضافة إلى السمك أيضًا، ويمكنك التجديد باختيار أنواع مختلفة من الأطباق الرئيسية على سفرتك، فبدلا من تناول الفراخ بالطرق التقليدية، جربي طهي الكبد والقوانص بنكهات مختلفة وطرق جديدة ستعجب عائلتك وتجعلهم يرغبون في تناولها بشكل يومي، خاصة أنها من الأكلات الخفيفة.
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نوعي في الحلويات.. واعملي عاشوارء في المنزل

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