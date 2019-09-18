المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

نتنياهو

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ولم تقدم النتائج صورة واضحة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، مما يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة وحدة. ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أن يثبت وصفه بأنه "صانع الملوك"، حيث تظهر النتائج الأولية أن حزبه "إسرائيل بيتنا" حصل على 9 مقاعد. وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها