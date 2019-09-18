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المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
نتنياهو
نتنياهو
ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ولم تقدم النتائج صورة واضحة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، مما يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة وحدة. ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أن يثبت وصفه بأنه "صانع الملوك"، حيث تظهر النتائج الأولية أن حزبه "إسرائيل بيتنا" حصل على 9 مقاعد. وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها
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منفذ-هجوم-مسجد-النرويج-قتل-أخته (2)

لسبب غريب.. منفذ هجوم مسجد النرويج يقتل أخته بالرصاص

كشفت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن الأخت الشابة غير الشقيقة للرجل المتهم بشن هجوم على مسجد في النرويج تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في نفس يوم الهجوم في أغسطس. وقالت الشرطة إن جوهاني جانجيا اهلي هانسين 17 عامًا، أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس ورصاصة في الصدر، وكلها رصاصات قاتلة، وعثر عليها في فراشها ولكن يكن هناك أي دليل على مقاومة. وقال ممثل الادعاء بال فريدريك هجورت كرابي بال لشبكة "ان ار كيه" الإخبارية العامة "لقد أكدنا الآن أن الدافع وراء الجريمة كان أصلها الأسيوي. وقد تأكد هذا من خلال تفسير المتهم".
نتنياهو

نتنياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر الأربعاء، أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية». وقال نتنياهو، في كلمة امام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: «في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية». وأضاف نتنياهو: «علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية»، مؤكدا الحاجة إلى «حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها».
انتخابات-اسرائيل (2)

نتائج أولية.. 15 مقعدا للأحزاب العربية بالكنيست

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عدد غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بينت النتائج أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي، حيث استطاعت جمع 53 مقعدا مقابل 59 مقعدا لائتلاف أحزاب المركز واليسار.
انتخابات-اسرائيل

انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.
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الانتخابات الإسرائيلية

أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
محمود-عباس (2)

فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
لماذا-تراجع-نتنياهو عن-نشر-وثائق-حول-نووي-إيران؟

نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
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