خيري بشارة ومروان حامد في لجان تحكيم مهرجان الجونة

تهدف الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

خيري بشارة

ينتقي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الثلاث. ومع برنامج المهرجان الذي يحتوي على عدد من الأفلام المميزة لصناع أفلام مخضرمين، وأفلام مثيرة لصناع أفلام واعدين، يجعل من عملية التحكيم أكثر صعوبة وتحديًا. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري المتميز خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينيات.

وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، أحد أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي الذي شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في