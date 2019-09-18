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خيري بشارة ومروان حامد في لجان تحكيم مهرجان الجونة

تهدف الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم
تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
خيري بشارة
خيري بشارة
ينتقي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الثلاث. ومع برنامج المهرجان الذي يحتوي على عدد من الأفلام المميزة لصناع أفلام مخضرمين، وأفلام مثيرة لصناع أفلام واعدين، يجعل من عملية التحكيم أكثر صعوبة وتحديًا. ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري المتميز خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينيات.
وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، أحد أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي الذي شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في
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فيلم-الطيب-والشرس-واللعوب.

2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.
محمد-الشرنوبي

محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة «شريط 6»

تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل الشبابي للرومانسي والتشويقي، فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج محمد سلامة.
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فيلم-الفارس-والأميرة (2)

قبل عرضه بالجونة|كواليس تصوير فيلم «الفارس والأميرة»

«الفارس والأميرة» أحد الأفلام العربية المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق بعد غد الخميس، ويعد هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر، وقد أخذ أبطال الفيلم يروجون للعمل قبل عرضه فى «الجونة» بنشر كواليس التسجيل عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وأيضا الصفحة الرسمية للفيلم.
هند-موسى (2)

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
مينا-مسعود

مينا مسعود في مهرجان الجونة.. وانتظار رد رامي مالك

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورتيه السابقتين على استضافة نجوم عالميين، أما هذا العام فستكون مفاجأة المهرجان استضافة نجوم عالميين حاصلين على جوائز عالمية وفي الوقت نفسه من أصول مصرية. وكشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن إدارة المهرجان تواصلت مع النجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 لـ27 سبتمبر المقبل، وأكد مينا حضوره، خاصة أن جدول أعماله يسمح له بحضور المهرجان.
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