كيف علق فالفيردي على تعادل برشلونة مع دورتموند؟

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

برشلونة

أعرب المدرب إيرنيستو فالفيردي عن رضاه بعد تعادل فريقه برشلونة أمام بروسيا دورتموند سلبيا، أمس، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا كثيرًا، يجب أن ندرس الأمر، لأننا كنا نعلم ما يمكن أن يحدث، لكن دورتموند لعب بخطورة كبيرة، افتقرنا إلى العمق في الأمتار الأخيرة، لم يكن لدينا العديد من الفرص للتسجيل مثل دورتموند، اليوم سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، ولكنها كانت مباراة معقدة لأنهم يدافعون بشكل قوي في ملعبهم".

وأضاف: "نحب دائمًا المباريات التي نخلق فيها الفرص، ولكننا لم نحظَ بذلك في مباراة اليوم، إذ افتقرنا إلى التوازن وأنقذنا تير شتيجن كثيرًا، هذا يحدث لنا في المباريات خارج ملعبنا، لكن أيضًا عانينا بعد إصابة جوردي ألبا، وكانت أول مباراة لسواريز كأساسي بعد الإصابة". وتابع: "دورتموند تراجع ثم هاجمنا بسرعة

وأضاف: "نحب دائمًا المباريات التي نخلق فيها الفرص، ولكننا لم نحظَ بذلك في مباراة اليوم، إذ افتقرنا إلى التوازن وأنقذنا تير شتيجن كثيرًا، هذا يحدث لنا في المباريات خارج ملعبنا، لكن أيضًا عانينا بعد إصابة جوردي ألبا، وكانت أول مباراة لسواريز كأساسي بعد الإصابة".



وتابع: "دورتموند تراجع ثم هاجمنا بسرعة وجعل الأمر معقدًا، ولحسن الحظ كان تير شتيجن جيدًا للغاية، في الليجا كنا نعلق على تسجيل الخصوم ضدنا، لكن اليوم كان جيدًا للغاية، نمتلك حارسًا عظيمًا نستفيد من وجوده".



واختتم: "ميسي مثل أي لاعب لم يقم بالتحضير قبل الموسم، وكان عليه أن يلعب بإيقاع كبير، وبدأ بالفعل، إذ لعب اليوم بدون أي تحضير، وخاض أول 30 دقيقة له هذا الموسم. ميسي فعل ما يكفي، فهي أيضًا أول مباراة كاملة يلعبها لويس سواريز هذا الموسم".