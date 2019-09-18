الغضب يسيطر على هوملز بعد التعادل مع برشلونة

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

برشلونة وبروسيا دورتموند

أعرب مدافع بروسيا دورتموند، ماتس هوملز، عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه بروسيا دورتموند سلبيا، أمس الثلاثاء، مع برشلونة في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هوملز، في تصريحات نقلها موقع "سبورت 1": "بعد الشوط الأول، نجحنا في الركض وتبادل الكرة بسهولة كبيرة، لسوء الحظ، لم ننجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا؛ لذلك سأذهب إلى البيت بشعور أننا أهدرنا نقطتين"، وعلق المدافع الألماني عن فرصة ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة: "لو نجح في تسجيلها، لكنا سنصبح أغبياء للغاية، نحمد الله أنه لم ينجح في تسديدها".

وأشاد ماتس هوملز بالمستوى الذي قدمه حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن: "إنه لم يكن جيدًا هذا المساء فحسب، لكني أعتقد أنه يقدم هذا المستوى في مباريات عديدة". وأهدر بروسيا دورتموند ركلة جزاء في تلك المباراة عبر ماركو رويس الذي علق عليها في تصريحات لموقع "اليويفا" قائلا: "بالطبع لا أشعر بالرضا، لقد فشلت

وأشاد ماتس هوملز بالمستوى الذي قدمه حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن: "إنه لم يكن جيدًا هذا المساء فحسب، لكني أعتقد أنه يقدم هذا المستوى في مباريات عديدة".



وأهدر بروسيا دورتموند ركلة جزاء في تلك المباراة عبر ماركو رويس الذي علق عليها في تصريحات لموقع "اليويفا" قائلا: "بالطبع لا أشعر بالرضا، لقد فشلت في تسجيل ركلة الجزاء التي أتيحت لنا".



وأضاف: "أتيحت لنا العديد من الفرص الأخرى، وهدف واحد ربما كان كافيًا للفوز الليلة".



وعلى الجانب الآخر، فشل لويس سواريز في التسجيل للعام الرابع على التوالي خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا وذلك لمدة 19 مباراة.