مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

فالنسيا

قال ألبرت سيلاديس، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، عقب انتصار فريقه في عقر دار تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، إنه يريد التحدث فقط عن كرة القدم. وأوضح مدرب فالنسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "سعداء بالفوز. الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج ليس سهلًا، اللاعبون قدموا عملا كبيرا، ويجب علينا المضي قدما. أتمنى أن نتحدث من الآن فصاعدا عن كرة القدم".

وتابع مدرب فالنسيا: "السعادة هي كلمة السر داخل غرف الملابس. اللاعبون يدركون صعوبة الفوز في هذا الملعب. لم أشعر مطلقا بأنني بمفردي. كنت أشعر دائما بدعم اللاعبين". وحول مستقبل فالنسيا خلال الفترة المقبلة، أكد المدرب الشاب ضرورة الحذر ومواصلة العمل الجاد، مضيفًا: "علينا ألا نحيد عن هذا الطريق، ونبعد هذه

وتابع مدرب فالنسيا: "السعادة هي كلمة السر داخل غرف الملابس. اللاعبون يدركون صعوبة الفوز في هذا الملعب. لم أشعر مطلقا بأنني بمفردي. كنت أشعر دائما بدعم اللاعبين".



وحول مستقبل فالنسيا خلال الفترة المقبلة، أكد المدرب الشاب ضرورة الحذر ومواصلة العمل الجاد، مضيفًا: "علينا ألا نحيد عن هذا الطريق، ونبعد هذه الضوضاء حول الفريق. من جانبنا، يجب علينا مواصلة العمل".



وحقق فالنسيا فوزًا ثمينًا على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، على ملعب ستامفورد بريدج، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع رودريجو نجم الخفافيش في الدقيقة 74، ليحتل فالنسيا وصافة المجموعة الثامنة برصيد 3 أهداف، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر.



