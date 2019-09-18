رياضة

مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
فالنسيا
فالنسيا
قال ألبرت سيلاديس، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، عقب انتصار فريقه في عقر دار تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، إنه يريد التحدث فقط عن كرة القدم. وأوضح مدرب فالنسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "سعداء بالفوز. الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج ليس سهلًا، اللاعبون قدموا عملا كبيرا، ويجب علينا المضي قدما. أتمنى أن نتحدث من الآن فصاعدا عن كرة القدم".
وتابع مدرب فالنسيا: "السعادة هي كلمة السر داخل غرف الملابس. اللاعبون يدركون صعوبة الفوز في هذا الملعب. لم أشعر مطلقا بأنني بمفردي. كنت أشعر دائما بدعم اللاعبين". وحول مستقبل فالنسيا خلال الفترة المقبلة، أكد المدرب الشاب ضرورة الحذر ومواصلة العمل الجاد، مضيفًا: "علينا ألا نحيد عن هذا الطريق، ونبعد هذه
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
محمد-الننى

إحالة النني إلى مجلس التأديب بالاتحاد التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. جاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.
برشلونة-بوروسيا

الغضب يسيطر على هوملز بعد التعادل مع برشلونة

أعرب مدافع بروسيا دورتموند، ماتس هوملز، عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه بروسيا دورتموند سلبيا، أمس الثلاثاء، مع برشلونة في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هوملز، في تصريحات نقلها موقع "سبورت 1": "بعد الشوط الأول، نجحنا في الركض وتبادل الكرة بسهولة كبيرة، لسوء الحظ، لم ننجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا؛ لذلك سأذهب إلى البيت بشعور أننا أهدرنا نقطتين"، وعلق المدافع الألماني عن فرصة ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة: "لو نجح في تسجيلها، لكنا سنصبح أغبياء للغاية، نحمد الله أنه لم ينجح في تسديدها".
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تشيلسي وفالنسيا (3)

قائد تشيلسي: من الصعب تقبل هزيمة فالنسيا

يشعر الدولي الإسباني سيزار أزبيلكويتا، قائد نادي تشيلسي الإنجليزي، بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة فريقه أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج (معقل البلوز)، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن اللقاء ضمن مواجهات المجموعة الثامنة. وقال أزبيلكويتا في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «من الصعب تقبّل الهزيمة، لأننا حظينا بفرص أفضل وسيطرنا على اللقاء، ومباريات دوري الأبطال تحسم من خلال التفاصيل الصغيرة. الخصم سجل هدفًا ولم نتمكن من التعويض».
فرانك لامبارد (1)

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
أتلتيكو مدريد - يوفنتوس (1)

أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.
تشيلسي وفالنسيا (2)

تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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