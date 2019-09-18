إحالة النني إلى مجلس التأديب بالاتحاد التركي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

محمد النني

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. جاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بسبب قيام النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور، حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات، وعليه تقررت إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب. وقال البيان إن النني قام بـ«سلوك ممنوع» خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير،

وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بسبب قيام النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور، حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات، وعليه تقررت إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب.



وقال البيان إن النني قام بـ«سلوك ممنوع» خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب لاتخاذ قرار مناسب، والبيان اشتمل أيضًا على عدة قرارات تأديبية في حق فرق الدوري واللاعبين.



ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة، وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.