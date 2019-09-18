رياضة

إحالة النني إلى مجلس التأديب بالاتحاد التركي

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
محمد النني
محمد النني
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. جاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.
وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بسبب قيام النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور، حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات، وعليه تقررت إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب. وقال البيان إن النني قام بـ«سلوك ممنوع» خلال مباراة بيشكتاش ضد غازي شهير،
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7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
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مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

قال ألبرت سيلاديس، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، عقب انتصار فريقه في عقر دار تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، إنه يريد التحدث فقط عن كرة القدم. وأوضح مدرب فالنسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "سعداء بالفوز. الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج ليس سهلًا، اللاعبون قدموا عملا كبيرا، ويجب علينا المضي قدما. أتمنى أن نتحدث من الآن فصاعدا عن كرة القدم".
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الغضب يسيطر على هوملز بعد التعادل مع برشلونة

أعرب مدافع بروسيا دورتموند، ماتس هوملز، عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه بروسيا دورتموند سلبيا، أمس الثلاثاء، مع برشلونة في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هوملز، في تصريحات نقلها موقع "سبورت 1": "بعد الشوط الأول، نجحنا في الركض وتبادل الكرة بسهولة كبيرة، لسوء الحظ، لم ننجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا؛ لذلك سأذهب إلى البيت بشعور أننا أهدرنا نقطتين"، وعلق المدافع الألماني عن فرصة ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة: "لو نجح في تسجيلها، لكنا سنصبح أغبياء للغاية، نحمد الله أنه لم ينجح في تسديدها".
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فينجر عن النني: قوي ونشيط ويلعب بأسلوب دفاعي حديث

تغنى المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب الدولي المصري محمد النني، المنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال حواره مع شبكة «beIN» سبورتس، قائلًا: "النني يعد لاعبًا قويًا ونشيطًا للغاية، هو لاعب بأسلوب حديث، يقدم الأفضل لفريقه دائما، ولاعب مفيد جدًا من الناحية الخططية، ونشيطًا للغاية داخل الملعب، وأبرز ما فيه أن أسلوبه يضيف الحماية لفريقه".
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رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
محمد عبد الوهاب

الأهلي لعبد الوهاب: «كم اشتقنا إليك.. لن ننساك»

أحيا النادي الأهلي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني السابق، حيث يتزامن اليوم الحادي والثلاثون من أغسطس مع الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عبد الوهاب. عبد الوهاب ولد فى الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عامًا بمركز شباب سنورس بالفيوم، وذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر فى التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، ثم انتقل لمركز شباب الألومنيوم ومنه إلى الفريق الأول بسبب رفض والده التوقيع للقلعة البيضاء.
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الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
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