إغلاق أنفاق «الميرغني والعروبة والثورة» في القاهرة

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

صيانة - أرشيفية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، إغلاق أنفاق "الميرغني والعروبة والثورة"، جزئيًا، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بسبب أعمال الصيانة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء الأعمال.

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق "المرغنى – العروبة – الثورة" والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحًا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة 30 يومًا

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق "المرغنى – العروبة – الثورة" والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحًا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة 30 يومًا خلال الفترة من 20 سبتمبر الجارى وحتى 19 أكتوبر القادم.







