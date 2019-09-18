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شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر  الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 23 32 دمنهور 23 32 الإسكندرية 22 29 بلطيم 22 29 مطروح 19 28  السلوم 20 29  سيوة 20 33 بورسعيد 25 30 دمياط 24 29 الزقازيق 22 33 الاسماعيلية 21 34 السويس 22 34 العريش 23 30 رفح
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اوبر-كريم

الحكومة: إلزام «أوبر وكريم» بسداد سائقيهم «التأمينات»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، وتضم تلك الشركات "أوبر" و"كريم" وعدد من شركات النقل الجماعي الأخرى. وأشار مشروع القرار الذي جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
الاسكان-الاجتماعى (4)

الثلاثاء.. موعد تسجيل وسداد الحجز لـ«JANNA» و«سكن مصر»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة. وأوضح الوزير، في بيان الوزارة اليوم، أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية في المنيا

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساندة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وقال اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إدارة الشباب والطلاب ستبدأ في صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بمقر الإدارة بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومي أو الكارنيه الجامعي.
اغلاق-كوبرى-جزئيا-للصيانة-أرشيفية

إغلاق أنفاق «الميرغني والعروبة والثورة» في القاهرة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، إغلاق أنفاق "الميرغني والعروبة والثورة"، جزئيًا، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بسبب أعمال الصيانة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء الأعمال.
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طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

حرارة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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