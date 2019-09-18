منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على عدد قرارات منها الموافقة على مشاريع قرارات مختلفة منها الاقتصادية وأخرى تتعلق بمنح ومساعدات مع جهات دولية مختلفة

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بقيمة 555.34 ألف يورو.وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع