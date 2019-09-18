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منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على عدد قرارات منها الموافقة على مشاريع قرارات مختلفة منها الاقتصادية وأخرى تتعلق بمنح ومساعدات مع جهات دولية مختلفة
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بقيمة 555.34 ألف يورو.وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع
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دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.
صادرات-تركيا للعراق

1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.
الديون الخارجية (2)

6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأولوية الكبرى التي توليها الدولة في ما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة، وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها، مشيرة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل على بنائهم وبناء شخصياتهم، وذلك إدراكا منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم. جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الشباب والرياضة؛ لأجل بحث سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة وتمويل عدد من المشروعات الرياضية.
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محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يوضح أسباب تراجع نمو الدول النامية

ألقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال فيها إن العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم،
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أوالخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
مركز-تأهيل-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-بالعاشر (4)

رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.
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