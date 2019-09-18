وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.

وأضاف أن عجز الميزانية تراجع في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبشأن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير "لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة".وكان الأمير