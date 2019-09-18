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وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
أرامكو
أرامكو
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
وأضاف أن عجز الميزانية تراجع في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبشأن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير "لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة".وكان الأمير
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية وتطورات أوضاع النفط تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "السعودية تعلن عودة إمدادات النفط.. ودعوة أوروبية لرد جماعي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو.
غزة (2)

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المرأة التي لم تشكل أي خطر عليهم. وأشار شهود عيان إلى أن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.
تأمين الملاحة البحرية

السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، الأربعاء. ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات. وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في «هجوم أرامكو»

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أنه من المقرر عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار ذلك الاعتداء التخريبي.
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
ترامب (1)

حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
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