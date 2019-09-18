500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

اللواء قاسم حسين محافظ المنيا

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساندة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وقال اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إدارة الشباب والطلاب ستبدأ في صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بمقر الإدارة بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومي أو الكارنيه الجامعي.

وأضاف جبريل أن الطالب أو الطالبة ينتهون من استيفاء الاستمارة من الجامعة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الزراعية التابعة لها للتأكد من مدى أحقيتهم في الإعانة، موضحا أنه عقب الانتهاء من فحص الاستمارات الخاصة بالطلاب سيتم البدء في إعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين لبدء تسليم الطلاب المبالغ المستحقة لهم من خزينة