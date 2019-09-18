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1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
التبادل التجاري
التبادل التجاري
انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.
وسجل حجم الصادرات البرازيلية إلى مصر في الفترة بين يناير وأغسطس 2019 نحو 1.313 مليار دولار بواقع 4850.07 ألف طن من السلع، في حين بلغت وارداتها من مصر 196.94 مليون دولار، بواقع 835.26 ألف طن. وخلال نفس الفترة سجل حجم الصادرات البرازيلية من الدجاج واللحوم البرازيلية إلى مصر 56.35 مليون دولار أمريكي بواقع
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تعاملات بنكية (2)

بعد انتهاء رد شهادات قناة السويس.. 3 بنوك تطرح بدائل

انتهت البنوك، أول من أمس، الإثنين، من رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، وتشمل الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل إلى 15.5%. وأعلنت البنوك الأربعة المصدرة لها عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (3)

التخطيط تصدر قرارا بتعديل عوائد شهادات الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 208، الصادر في 18 سبتمبر 2019، قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 5 لسنة 2019. وينص القرار على تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث حددت العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 14.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
مصطفى-مدبولي

منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
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الديون الخارجية (2)

6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
الصادرات-المصريه

ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
الصادرات-المصريه

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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