1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

التبادل التجاري

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.

وسجل حجم الصادرات البرازيلية إلى مصر في الفترة بين يناير وأغسطس 2019 نحو 1.313 مليار دولار بواقع 4850.07 ألف طن من السلع، في حين بلغت وارداتها من مصر 196.94 مليون دولار، بواقع 835.26 ألف طن. وخلال نفس الفترة سجل حجم الصادرات البرازيلية من الدجاج واللحوم البرازيلية إلى مصر 56.35 مليون دولار أمريكي بواقع