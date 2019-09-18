ضبط مستريج استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

تحرير:علاء النجار ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه في مدينة قليوب بحجة استثمارها بالأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر المحضر رقم 3271 إداري قسم قليوب بالواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب من "محمود. ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية الذى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية.

على الفور، أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها. تبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى، وعمل أخيه بشركة أدوية وصيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة