جريمة

ضبط مستريج استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

تحرير:علاء النجار ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه في مدينة قليوب بحجة استثمارها بالأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر المحضر رقم 3271 إداري قسم قليوب بالواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب من "محمود. ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية الذى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية.
على الفور، أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها. تبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى، وعمل أخيه بشركة أدوية وصيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة
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محكمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى". وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى" واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية. وعثر بحوزتهم على "6 سلاح آلى، 2خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".
شهيد-لقمة-العيش

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش»

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام رمضان الماضي، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بإسم «شهيد لقمة العيش» بمحافظة الشرقية، وحملت مذكرة النيابة 3 إتهامات وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
محكمة-ارشفية

الحبس لعصابة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين جمال البغدادي، ومحمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول المدعو "ع. ر. م"، و6 أشهر لـ5 آخرين ومصادرة المضبوطات؛ لتسفيرهم المواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية والمقيدة كليا برقم 12 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
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القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
فلوس

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
سجن

مستريح السويس يفجر مفاجأة أمام النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس "أ. ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة. وتعهد المتهم، بتسديد الأموال مؤكدًا أن سبب هروبه هو تعثره بعد قيام أشخاص بالنصب عليه. وكان المتهم "ع. أ." الملقب بمستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضييق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
سجن (2)

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
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