رياضة

7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
وجاءت التعديلات كالتالي: 1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف، سواء متعمد أم لا. 2- اللاعب المستبدل ليس محتمًا عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له. 3- اللاعبون أصبح مسموحًا لهم بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى. 4- أصبح بإمكان الحكم
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إحالة النني إلى مجلس التأديب بالاتحاد التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. جاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.
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مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

قال ألبرت سيلاديس، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، عقب انتصار فريقه في عقر دار تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، إنه يريد التحدث فقط عن كرة القدم. وأوضح مدرب فالنسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "سعداء بالفوز. الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج ليس سهلًا، اللاعبون قدموا عملا كبيرا، ويجب علينا المضي قدما. أتمنى أن نتحدث من الآن فصاعدا عن كرة القدم".
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الغضب يسيطر على هوملز بعد التعادل مع برشلونة

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جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (7)

الزمالك يتسلم 5 آلاف تذكرة لموقعة السوبر أمام الأهلي

يتسلم، اليوم الأربعاء، مسؤولو نادي الزمالك 5 آلاف تذكرة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي النسبة المخصصة له من أجل بيعها لجماهير القلعة البيضاء أو أعضاء الجمعية العمومية. جاء ذلك بعدما أعلن الجبلاية موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فقط في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدة، على أن تسلك جماهير الأحمر طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، بينما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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