7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

الأهلي والزمالك

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.

وجاءت التعديلات كالتالي: 1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف، سواء متعمد أم لا. 2- اللاعب المستبدل ليس محتمًا عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له. 3- اللاعبون أصبح مسموحًا لهم بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى. 4- أصبح بإمكان الحكم

وجاءت التعديلات كالتالي:



1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف، سواء متعمد أم لا.



2- اللاعب المستبدل ليس محتمًا عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.



3- اللاعبون أصبح مسموحًا لهم بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى.



4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيا، عكس ما كان يحدث سابقا.



5- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.



6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.



7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشكلات في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.

