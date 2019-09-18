التخطيط تصدر قرارا بتعديل عوائد شهادات الاستثمار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 208، الصادر في 18 سبتمبر 2019، قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 5 لسنة 2019. وينص القرار على تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث حددت العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 14.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأضاف قرار التخطيط أن العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" يحسب لمدة ثلاث سنوات ذات العائد الربع سنوي بواقع 14% سنويا، ويظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة "أ" بواقع 10.7% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين