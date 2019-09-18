سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء،
اقرأ المزيد
تعاملات بنكية (2)

بعد انتهاء رد شهادات قناة السويس.. 3 بنوك تطرح بدائل

انتهت البنوك، أول من أمس، الإثنين، من رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، وتشمل الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل إلى 15.5%. وأعلنت البنوك الأربعة المصدرة لها عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة.
تعاملات بنكية (3)

التخطيط تصدر قرارا بتعديل عوائد شهادات الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 208، الصادر في 18 سبتمبر 2019، قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 5 لسنة 2019. وينص القرار على تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث حددت العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 14.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
صادرات-تركيا للعراق

1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.
مصطفى-مدبولي

منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دولار

الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org