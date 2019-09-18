الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء،