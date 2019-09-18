الداخلية: مقتل 9 إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

إرهابيون

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى". وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى" واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية. وعثر بحوزتهم على "6 سلاح آلى، 2خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القضاء على بؤرة إرهابية، بمحافظة القليوبية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بعد إصدار تكليفات لهم بذلك، تزامنا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإعلامية