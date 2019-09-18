جريمة

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
إرهابيون
إرهابيون
أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى". وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى" واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية. وعثر بحوزتهم على "6 سلاح آلى، 2خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القضاء على بؤرة إرهابية، بمحافظة القليوبية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بعد إصدار تكليفات لهم بذلك، تزامنا مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإعلامية
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محكمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
القبض-على-متهم

ضبط مستريج استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه في مدينة قليوب بحجة استثمارها بالأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر المحضر رقم 3271 إداري قسم قليوب بالواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب من "محمود. ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية الذى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية.
شهيد-لقمة-العيش

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش»

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام رمضان الماضي، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بإسم «شهيد لقمة العيش» بمحافظة الشرقية، وحملت مذكرة النيابة 3 إتهامات وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
محكمة-ارشفية

الحبس لعصابة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين جمال البغدادي، ومحمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول المدعو "ع. ر. م"، و6 أشهر لـ5 آخرين ومصادرة المضبوطات؛ لتسفيرهم المواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية والمقيدة كليا برقم 12 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
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هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
طعن-بالسكين

الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
هيروين

القبض على عصابة نورا وبطاطا ملكتا الهيروين بشبرا

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، القبض على عصابة "نورا" و"بطاطا" لترويج المخدرات فى منطقة عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة، وأحيلت المتهمتان للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وقد أمر بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي، كما طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد حجم النشاط الإجرامي للمتهمتين.
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