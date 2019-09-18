إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

تحرير:مصطفى خليل ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.

وأكدت الفتاة في المحضر الرسمي أن شقيقها هو والد طفلها، وأنه كان يقوم بالجماع معها داخل منزل الأسرة بالسويس، في غياب والدتها عن المنزل. بإحالة المحضر إلى النيابة العامة، استدعت النيابة شقيق الفتاة المتهم، والذي نفى خلال التحقيقات أنه والد الطفل، متهما شقيقته بالكذب. وأكدت والدة الفتاة في التحقيقات أنها