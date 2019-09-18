جريمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

تحرير:مصطفى خليل ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
وأكدت الفتاة في المحضر الرسمي أن شقيقها هو والد طفلها، وأنه كان يقوم بالجماع معها داخل منزل الأسرة بالسويس، في غياب والدتها عن المنزل. بإحالة المحضر إلى النيابة العامة، استدعت النيابة شقيق الفتاة المتهم، والذي نفى خلال التحقيقات أنه والد الطفل، متهما شقيقته بالكذب. وأكدت والدة الفتاة في التحقيقات أنها
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عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو

أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى". وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة "عادل رجائى" واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية. وعثر بحوزتهم على "6 سلاح آلى، 2خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".
القبض-على-متهم

ضبط مستريج استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه في مدينة قليوب بحجة استثمارها بالأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر المحضر رقم 3271 إداري قسم قليوب بالواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب من "محمود. ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية الذى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية.
شهيد-لقمة-العيش

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش»

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في نهار ثالث أيام رمضان الماضي، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بإسم «شهيد لقمة العيش» بمحافظة الشرقية، وحملت مذكرة النيابة 3 إتهامات وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
محكمة-ارشفية

الحبس لعصابة الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين جمال البغدادي، ومحمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول المدعو "ع. ر. م"، و6 أشهر لـ5 آخرين ومصادرة المضبوطات؛ لتسفيرهم المواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 80 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية والمقيدة كليا برقم 12 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
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رجل-يعتدي-على-زوجته

«أهملت تربية طفلنا».. فلاح يضرب زوجته حتى الموت

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما، تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي، بوصول جثة هامدة لربة منزل تدعى "صباح س. ع." 42 عاما، وبإجراء التحريات تبين قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه أ. ح." 42 عاما، فلاح، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما.
طعن-بالسكين

غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

ليلة باردة تنذر بالمطر كعادة يناير جلست "نورا" في غرفتها تبكي حالها، الأيام تتسرسب، العمر يجري وقطار الحب والزوج يوشك أن يفوتها، ثمة خوف من المجهول يطاردها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، كانت أمنياتها عادية لاتحلم سوى بزوج وبيت وأولاد يملاؤون عليها حياتها، وفي لحظة قررت أن توافق على أول من يطرق بابها، وتتنازل عن بعض من أحلامها في أن تعيش قصة حب مع شريك حياتها، إلا أن الحياة لم تكن على قدر حلم"نورا" وساقها حظها العثر في رجل بلا قلب اختارته هربا من الوحدة فكتب بيده السطر الأخير في حياتها لتنتهي حكايتها نهاية درامية لم يكن أكثر المتشائمين أن يتخيلها.
إطلاق-نار (1)

مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
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