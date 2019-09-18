بعد انتهاء رد شهادات قناة السويس.. 3 بنوك تطرح بدائل

بدأت البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بداية شهر سبتمبر الجاري، وأعلن عدد منها عن طرح عدة منتجات وأوعية ادخارية بديلة لاستثمار هذه الشهادات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

البنوك

انتهت البنوك، أول من أمس، الإثنين، من رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، وتشمل الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل إلى 15.5%. وأعلنت البنوك الأربعة المصدرة لها عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة.

وقام عدد من البنوك العاملة في مصر بطرح أوعية ادخارية بديلة لاستثمار هذه الشهادات: المصرف المتحد طرح المصرف المتحد شهادة ادخار جديدة ذات العائد المتغير ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد يبلغ نحو 14%، على أن يتم صرفه بشكل ربع سنوي. وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك، إن الشهادة الجديدة خصصت لتوظيف السيولة