بعد انتهاء رد شهادات قناة السويس.. 3 بنوك تطرح بدائل

بدأت البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بداية شهر سبتمبر الجاري، وأعلن عدد منها عن طرح عدة منتجات وأوعية ادخارية بديلة لاستثمار هذه الشهادات
انتهت البنوك، أول من أمس، الإثنين، من رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس البالغ قيمتها نحو 64 مليار جنيه، وتشمل الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.
وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل إلى 15.5%.
وأعلنت البنوك الأربعة المصدرة لها عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة.
وقام عدد من البنوك العاملة في مصر بطرح أوعية ادخارية بديلة لاستثمار هذه الشهادات:
المصرف المتحد
طرح المصرف المتحد شهادة ادخار جديدة ذات العائد المتغير ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد يبلغ نحو 14%، على أن يتم صرفه بشكل ربع سنوي.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك، إن الشهادة الجديدة خصصت لتوظيف السيولة
وقام عدد من البنوك العاملة في مصر بطرح أوعية ادخارية بديلة لاستثمار هذه الشهادات:
المصرف المتحد
طرح المصرف المتحد شهادة ادخار جديدة ذات العائد المتغير ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد يبلغ نحو 14%، على أن يتم صرفه بشكل ربع سنوي.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك، إن الشهادة الجديدة خصصت لتوظيف السيولة النقدية بالسوق وتوجيهها فى مشروعات كبرى وتمويلية لدعم مسيرة النمو الاقتصادي لمصر.
وأضاف القاضي أن قطاع البنوك يولى اهتماما كبيرا بالمواطن المصرى من خلال طرح مجموعة من الأوعية الادخارية والاستثمارية ذات العائد المتميز، وأيضا لتمويل المستثمرين، خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكان المصرف المتحد قد قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.
وانخفضت الفائدة على الشهادة الماسية الثلاثية لتصل إلى 12% بدلا من 13%، يصرف عائدها كل 3 أشهر، كما انخفضت الفائدة على الشهادة الذهبية الثلاثية إلى 10.5% بدلا من 12% ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.
وخفض البنك الفائدة على الشهادة ذات أجل 5 سنوات لتصل إلى 10.5% بدلا من 12% ويصرف العائد عليها شهريا، وانخفضت الفائدة بنسبة 1.5% على جميع حسابات التوفير العادية، و1% على حساب التوفير الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
البنك الأهلي الكويتي
أعلن البنك عن طرح ثلاثة من منتجات الأوعية الادخارية الجديدة لتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
وقال البنك في بيان له إنه طرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير لأجل 3 سنوات، تتيح للعميل الاختيار بين دوريات متنوعة لصرف العائد تتراوح من يومية إلى سنوية، وبمعدل عائد يصل إلى 15% سنويا.
وأضاف البنك أن هذه الشهادات تتيح للعميل أيضا إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، والتأهل للحصول على بطاقة ائتمان "ماستر كارد" التابعة للبنك.
وأشار البنك إلى أن المنتجات الجديدة تضمن حساب التوفير الجديد، الذي يمنح العملاء عائدا بنسبة 12% سنويا، بدورية شهرية، إلى جانب إمكانية إصدار المحفظة الإلكترونية (mobile wallet) من البنك بدون مصاريف تسجيل.
بنك قناة السويس
أعلن البنك عن تقديم أوعية وشهادات ادخار متميزة لحاملي شهادة استثمار قناة السويس، تضمنت "شهادة الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وتتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بعائد متغير 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.
كما أعلن البنك عن تقديم الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي، ويطبق سعر عائد سنوي 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الاسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة، والشهادة الخماسية ذات العائد التراكمي ويطبق سعر عائد سنوي 14.5% بما يعادل 72.5% من القيمة الاسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة، علاوة على شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يصرف شهريا، و11.60% يصرف ربع سنويا، و11.75% يصرف نصف سنويا، و12% يصرف سنويا.
ويقدم البنك أيضا مجموعة من المزايا والعروض للعملاء، وتضمن إمكانية فتح حسابات توفير مجانية، بالإضافة إلى تقديم خصومات على المصاريف الدورية للحساب، فضلا عن إمكانية حصول العميل على قرض شخصي بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخاري دون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجانا، وإصدار بطاقة ائتمان مجانا.