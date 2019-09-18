قائد فالنسيا: إسقاط تشيلسي ردا على هزيمة البارسا

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

دانيال باريخو - فالنسيا

أعرب دانيال باريخو، قائد نادي فالنسيا الإسباني، عن سعادته البالغة بالفوز على ملعب تشيلسي (1-0)، مساء أمس الثلاثاء، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وأضاف قائد نادي فالنسيا: "كنا نعلم أننا سنخوض المباراة على ملعب صعب، وأمام فريق قوي للغاية. في الشوط الأول ربما بدا أن تشيلسي صنع بعض الفرص، لكن الأداء كان متكافئا بين الفريقين، كل فريق استخدم أسلحته بطريقته المعتادة، وفريقنا بذل كل ما بوسعه في هذا الموقف المعقد، وأثمر هذا الأداء عن تحقيقنا الفوز".

وواصل باريخو: "أعتقد أن الوضع لم يكن هو الأفضل بالنسبة لنا قبل هذه المباراة. وكان الوضع صعبا ومعقدا للغاية، لم يكن بوسعنا الإدلاء بأي تصريحات، ولذا التزمنا الصمت والهدوء وكرسنا جهودنا للعب، وحرصنا على الرد داخل الملعب"، في إشارة للهزيمة (2/5) أمام برشلونة. ولدى سؤاله عن إقالة المدرب مارسيلينو، قال:

وواصل باريخو: "أعتقد أن الوضع لم يكن هو الأفضل بالنسبة لنا قبل هذه المباراة. وكان الوضع صعبا ومعقدا للغاية، لم يكن بوسعنا الإدلاء بأي تصريحات، ولذا التزمنا الصمت والهدوء وكرسنا جهودنا للعب، وحرصنا على الرد داخل الملعب"، في إشارة للهزيمة (2/5) أمام برشلونة.



ولدى سؤاله عن إقالة المدرب مارسيلينو، قال: "هذه هي كرة القدم، تدربت على يد العديد من المدربين، ومررت بهذا الموقف كثيرا، وسيظل هذا المدرب في الذاكرة، وسيظل اسمه محفورا في تاريخ فالنسيا، أدى مارسيلينو عملا رائعا، لكن الفريق الآن يتدرب تحت قيادة مدرب آخر. هدفنا هو الفوز بكل المباريات بالطبع، سنبذل كل ما بوسعنا مع سيلاديس".



وختم بقوله: "نثق بأنفسنا، نحن عائلة، وسنواصل إظهار هذا حتى النهاية. النادي يأتي في المقدمة أمامنا جميعا، سنرحل وسيظل النادي، وهو الشيء الأكثر أهمية".

