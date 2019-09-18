رياضة

قائد فالنسيا: إسقاط تشيلسي ردا على هزيمة البارسا

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
دانيال باريخو - فالنسيا
دانيال باريخو - فالنسيا
أعرب دانيال باريخو، قائد نادي فالنسيا الإسباني، عن سعادته البالغة بالفوز على ملعب تشيلسي (1-0)، مساء أمس الثلاثاء، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وأضاف قائد نادي فالنسيا: "كنا نعلم أننا سنخوض المباراة على ملعب صعب، وأمام فريق قوي للغاية. في الشوط الأول ربما بدا أن تشيلسي صنع بعض الفرص، لكن الأداء كان متكافئا بين الفريقين، كل فريق استخدم أسلحته بطريقته المعتادة، وفريقنا بذل كل ما بوسعه في هذا الموقف المعقد، وأثمر هذا الأداء عن تحقيقنا الفوز".
وواصل باريخو: "أعتقد أن الوضع لم يكن هو الأفضل بالنسبة لنا قبل هذه المباراة. وكان الوضع صعبا ومعقدا للغاية، لم يكن بوسعنا الإدلاء بأي تصريحات، ولذا التزمنا الصمت والهدوء وكرسنا جهودنا للعب، وحرصنا على الرد داخل الملعب"، في إشارة للهزيمة (2/5) أمام برشلونة. ولدى سؤاله عن إقالة المدرب مارسيلينو، قال:
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رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
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7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
محمد-الننى

إحالة النني إلى مجلس التأديب بالاتحاد التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى مجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. جاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.
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مدرب فالنسيا عن إسقاط البلوز: السعادة هي كلمة السر

قال ألبرت سيلاديس، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، عقب انتصار فريقه في عقر دار تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، إنه يريد التحدث فقط عن كرة القدم. وأوضح مدرب فالنسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "سعداء بالفوز. الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج ليس سهلًا، اللاعبون قدموا عملا كبيرا، ويجب علينا المضي قدما. أتمنى أن نتحدث من الآن فصاعدا عن كرة القدم".
فرانك لامبارد (1)

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
تشيلسي وفالنسيا (2)

تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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