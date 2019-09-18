استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

البرلمان

شن النائب طارق متولى، نائب السويس، هجوما حادا على اتحاد الأثقال، بسبب استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، قائلًا: "أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير".

وأشار النائب إلى هذا الإهمال بسبب نقص خبرات القائمين على الاتحاد أو المسؤولين عن الأمور الإدارية بها، ما يتسبب فى إلغاء معسكرات أو القبض على بعثات أو غرامات دولية، كما حدث من 5 أعوام أو وقف النشاط مثلما حدث الآن، كما تم احتجازهم في مطار القاهرة منذ عام، بعد وجود كميات ضخمة من المكملات الغذائية "منشطات"