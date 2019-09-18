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استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
البرلمان
البرلمان
شن النائب طارق متولى، نائب السويس، هجوما حادا على اتحاد الأثقال، بسبب استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، قائلًا: "أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير".
وأشار النائب إلى هذا الإهمال بسبب نقص خبرات القائمين على الاتحاد أو المسؤولين عن الأمور الإدارية بها، ما يتسبب فى إلغاء معسكرات أو القبض على بعثات أو غرامات دولية، كما حدث من 5 أعوام أو وقف النشاط مثلما حدث الآن، كما تم احتجازهم في مطار القاهرة منذ عام، بعد وجود كميات ضخمة من المكملات الغذائية "منشطات"
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الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

حقيقة طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
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الحكومة: إلزام «أوبر وكريم» بسداد سائقيهم «التأمينات»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، وتضم تلك الشركات "أوبر" و"كريم" وعدد من شركات النقل الجماعي الأخرى. وأشار مشروع القرار الذي جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
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الثلاثاء.. موعد تسجيل وسداد الحجز لـ«JANNA» و«سكن مصر»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة. وأوضح الوزير، في بيان الوزارة اليوم، أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
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سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

سامح شكري يلتقي نظيره الفرنسي لبحث تعميق العلاقات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في قصر التحرير، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وذلك حسبما ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة له عبر موقع "تويتر"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول اللقاء. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، من أجل لقاء نظيره المصري سامح شكري.
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التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الانترنت-علي-الموبايل

«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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