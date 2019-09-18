صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل

تحرير:هالة صقر ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

طلاب

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي واليونيسيف. طالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة