سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل
تحرير:هالة صقر ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
طلاب
طلاب
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي واليونيسيف. طالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة
اقرأ المزيد
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

حقيقة طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-مدرسة-في ليبيريا

مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
جامعة-الاسكندرية

بسبب المصروفات.. أزمة تلاحق طلاب «حقوق الإسكندرية»

فرضت أزمة جديدة نفسها على الوسط الطلابي بجامعة الإسكندرية وخاصة داخل كلية الحقوق، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد المقرر فى 21 سبتمبر، حيث قررت الكلية تنفيذ تهديدها بحرمان الطلاب غير المسددين لرسوم العام الماضي بالإيقاف وعدم السماح لهم بالدخول، فضلاً عن تغريم الطلاب بسداد رسوم إضافية إدارية قدرها 300 جنيه عليهم تسدد قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهو الأمر الذي أثار غضب طلاب كثيرين من داخل الكلية خاصة ممن لم يسددوا رسوم الموسم الماضي.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org