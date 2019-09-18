صيانة ونظافة وتطوير.. هكذا استعدت العاصمة للدراسة
أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل
تحرير:هالة صقر
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
طلاب
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على استعداد المدارس في المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد والتنسيق مع كل المسئولين بالمحافظة، وذلك لانطلاق عام دراسي بدون عقبات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكل قيادات المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي واليونيسيف.
طالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي واليونيسيف.
طالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، بالإضافة إلى دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.
وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيًّا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبًا إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديري الإدارات التعليمية ومعلمي رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
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واستعرض محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم خلال الاجتماع استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن القاهرة يوجد بها (62110) فصول تعليم عام وفني، بالإضافة إلى (5253) مدرسة و(96146) مدرسا.
وأشار مدير المديرية إلى أنه في ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة فقد تم توصيل الإنترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوي حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100% وجارٍ العمل على توصيل الشبكات لباقي مدارس القاهرة، كما أنه جارٍ استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف محمد عطية أنه تم عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة، بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجًا.
ولفت محمد عطية إلى أنه تسهيلا على أولياء الأمور فقد تم عمل موقع إلكتروني بكل إدارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقي أي شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.
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