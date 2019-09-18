تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

حاول قدر الإمكان حماية نفسك من نزلات البرد الموسمية، من خلال اتباع بعض الطرق الصحية؛ على سبيل المثال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية
منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
وفقًا لعديد من الخبراء، يوجد الآن نوع من الأنفلونزا لديه قدرة كبيرة على قتل 80 مليون شخص في خلال 36 عامًا، كما حذروا من أن العالم بأسره ليس في استعداد لمثل هذا التهديد الحقيقي للوباء، إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه يوجد مرض خطير يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي العالم الآن يواجه زيادة كبيرة من هذا التهديد،
وفقًا لعديد من الخبراء، يوجد الآن نوع من الأنفلونزا لديه قدرة كبيرة على قتل 80 مليون شخص في خلال 36 عامًا، كما حذروا من أن العالم بأسره ليس في استعداد لمثل هذا التهديد الحقيقي للوباء، إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه يوجد مرض خطير يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي العالم الآن يواجه زيادة كبيرة من هذا التهديد، دون التوصل لشيء يردعه، كما وضحت التقارير أنه من المحتمل أن يتحول من مرض إلى وباء، ومنذ فترة ليست بالطويلة، حذر العلماء من إمكانية تفشي هذا المرض غير المعروف، فأطلقوا عليه "الطاعون" أو "المرض X".
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وفي يوم الأربعاء، أطلق "مجلس رصد الاستعداد العالمي" تقريرًا موضحًا فيه أن العالم الآن على حافة خطورة حقيقية لانتشار وباء مدمر، وهو بمنزلة خطر حقيقي يجب التعامل معه، كما أشار التقرير إلى أن هذا الوباء يشبه كثيرًا "الأنفلونزا الإسبانية" عام 1918، التي أودت بحياة حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، وضحت التقارير أنه من المحتمل أن يدمر الجهاز التنفسي، ويقتل ما يقرب من 50 إلى 80 مليون شخص، وتصل خطورته إلى أنه ينتشر حول العالم من 36 إلى 50 ساعة، كما تم تسليط الضوء على أمثلة من الأمراض التي ظهرت منذ فترة قليلة وانتشرت سريعًا، بداية من أنفلونزا الخنازير إلى الإيبولا.
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وبناءً على ذلك، تم تقديم التقرير إلى لجنة برئاسة رئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس الوزراء النرويجي السابق جرو هارلم برونتلاند، وفي حالة حدوث وباء، فإن العديد من النظم الصحية الوطنية، خاصة في البلدان الفقيرة، سوف تنهار، لكن في حين أن بعض الحكومات والوكالات الدولية بذلت جهودًا للتحضير لتفشي الأمراض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فإن هذه الجهود "غير كافية على الإطلاق"، حسبما ذكر التقرير.
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حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام من وباء آخر من الأنفلونزا، ولكن الكثير لم يلتفت إلى هذه الفاجعة، وفي الوقت الحالي، ينصح خبراء الصحة الأشخاص بحماية أنفسهم من الإصابة بالأنفلونزا في هذا المناخ المتقلب، كما توضح الصحة الوطنية أنه يجب عرض لقاح الأنفلونزا عندما يصبح متاحًا، وحتى لو تناولت المصل مسبقًا، فأنت بحاجة إلى أخذه كل عام، كما وضحت الجهات المختصة بالصحة: "الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا من المحتمل أن تتغير كل يوم، لذا أنت بحاجة لمصل يتناسب مع الفيروسات الجديدة كل عام".
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بناءً على ذلك، حاول قدر الإمكان حماية نفسك من نزلات البرد الموسمية، من خلال اتباع بعض الطرق الصحية؛ على سبيل المثال، تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تكافح الأمراض بقوة، وإضافة إلى ذلك، يجب غسل اليدين قبل وبعد الأكل، وعند لمس الأسطح المتسخة، كما يجب تناول مشروبات غنية بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض بفاعلية كبيرة.