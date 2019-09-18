تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

حاول قدر الإمكان حماية نفسك من نزلات البرد الموسمية، من خلال اتباع بعض الطرق الصحية؛ على سبيل المثال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية

تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

مرض الأنفلونزا الخطير

منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".

وفقًا لعديد من الخبراء، يوجد الآن نوع من الأنفلونزا لديه قدرة كبيرة على قتل 80 مليون شخص في خلال 36 عامًا، كما حذروا من أن العالم بأسره ليس في استعداد لمثل هذا التهديد الحقيقي للوباء، إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه يوجد مرض خطير يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي العالم الآن يواجه زيادة كبيرة من هذا التهديد،