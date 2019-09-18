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تهديد جديد.. أنفلونزا نادرة قد تقتل 80 مليون شخص

حاول قدر الإمكان حماية نفسك من نزلات البرد الموسمية، من خلال اتباع بعض الطرق الصحية؛ على سبيل المثال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية
تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
مرض الأنفلونزا الخطير
مرض الأنفلونزا الخطير
منذ قرون عديدة كانت نزلات البرد من الأمراض التي يصعب علاجها لعدم اكتشاف الطرق الصحيحة لمعالجتها، وبعد التطور واستخدام التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض، أصبحت الأنفلونزا مثل الهواء والماء، يصاب بها ملايين من الأشخاص كل يوم، ولا تسبب الموت على الإطلاق، كل ما في الأمر هو تناوُل عقار طبي يساعدهم على التعافي، ولكن ظهر نوع من الأنفلونزا في الآونة الأخيرة لديه قدرة على قتل ما يقرب من 80 مليون شخص خلال يومين فقط. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
وفقًا لعديد من الخبراء، يوجد الآن نوع من الأنفلونزا لديه قدرة كبيرة على قتل 80 مليون شخص في خلال 36 عامًا، كما حذروا من أن العالم بأسره ليس في استعداد لمثل هذا التهديد الحقيقي للوباء، إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه يوجد مرض خطير يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي العالم الآن يواجه زيادة كبيرة من هذا التهديد،
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طقطقة-الرقبة

«الديستونيا».. خلل عضلي يسبب الإعاقة الجسدية

يمكن أن تؤثر الحالة على جزء واحد في جسمك (خلل التوتر البؤري)، أو جزأين متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي) أو جميع أجزاء الجسم (خلل التوتر العضلي العام).. يمكن أن تتراوح التشنجات العضلية من خفيفة إلى شديدة، قد تكون مؤلمة، وقد تتداخل مع أدائك للمهام اليومية، فخلل التوتر يصيب مختلف الناس بطرق مختلفة. لا يوجد علاج لخلل التوتر العضلي، لكن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض.. وتستخدم الجراحة في بعض الأحيان لتعطيل أو تنظيم الأعصاب أو مناطق معينة في المخ لدى الأشخاص المصابين بخلل التوتر الحاد.
المشي-أثناء-النوم

«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
السهر-والنوم-متأخر (1)

«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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امراض-الخريف-التي-تصيب-طفلك

استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
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