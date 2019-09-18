«فيسبوك» ينشئ محكمة عليا من أجل «القضايا الخلافية»

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

فيسبوك

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم "مثل الحذف والتعليق"، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية. وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرج، أن الهيئة ستعمل بشكل مستقل تماما بمنأى عن أي شخص، بمن فيهم هو نفسه.وبدأ "فيسبوك" في توظيف 11 عضوا من أعضاء الهيئة، من ضمنهم رئيسها، والأعضاء سيكونون صحفيين ومحامين وقضاة سابقين.ورغم أن مهمة الهيئة، "المحكمة العليا" كما يطلق عليها البعض، سيكون منحصرا