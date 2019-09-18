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«فيسبوك» ينشئ محكمة عليا من أجل «القضايا الخلافية»

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
فيسبوك
فيسبوك
كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم "مثل الحذف والتعليق"، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية. وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرج، أن الهيئة ستعمل بشكل مستقل تماما بمنأى عن أي شخص، بمن فيهم هو نفسه.وبدأ "فيسبوك" في توظيف 11 عضوا من أعضاء الهيئة، من ضمنهم رئيسها، والأعضاء سيكونون صحفيين ومحامين وقضاة سابقين.ورغم أن مهمة الهيئة، "المحكمة العليا" كما يطلق عليها البعض، سيكون منحصرا
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حريق-مدرسة-في ليبيريا

مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

بتهمة التجسس.. إبقاء موظف تركي بقنصلية أمريكا رهن السجن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن محكمة تركية قررت إبقاء موظف تركي في القنصلية الأمريكية رهن السجن في إطار محاكمته بقضية تجسس، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وبدأت في تركيا محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في قضية تزيد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
نتنياهو

المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
منفذ-هجوم-مسجد-النرويج-قتل-أخته (2)

لسبب غريب.. منفذ هجوم مسجد النرويج يقتل أخته بالرصاص

كشفت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن الأخت الشابة غير الشقيقة للرجل المتهم بشن هجوم على مسجد في النرويج تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في نفس يوم الهجوم في أغسطس. وقالت الشرطة إن جوهاني جانجيا اهلي هانسين 17 عامًا، أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس ورصاصة في الصدر، وكلها رصاصات قاتلة، وعثر عليها في فراشها ولكن يكن هناك أي دليل على مقاومة. وقال ممثل الادعاء بال فريدريك هجورت كرابي بال لشبكة "ان ار كيه" الإخبارية العامة "لقد أكدنا الآن أن الدافع وراء الجريمة كان أصلها الأسيوي. وقد تأكد هذا من خلال تفسير المتهم".
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نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
شاذلية-زوجة-السبسي

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل السبسي

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي، وفي منشور عبر صفحته الرسيمة على موقع فيسبوك، قال حافظ قايد السبسي: "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد توفي، في يوم 25 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، إثر وعكة صحية.
نتنياهو (1)

يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
جامعة-بنها

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
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