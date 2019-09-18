حقيقة طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون 300 سرير بدلا من 1020 سرير، عاري تمامًا عن الصحة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500-500 " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.

وأكدت أيضا، أنه تم تسليم هذه الأرض لمؤسسة "500500" لبناء وتجهيز المعهد، ولم يتم مطلقا طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، موضحة أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.وأوضحت الوزارة، أن مؤسسة "500500" مستمرة في جهودها