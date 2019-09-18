محمد بن سلمان: هجوم «أرامكو» اختبار للإرادة الدولية

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

محمد بن سلمان

حقيقة قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن الاعتداء الذي وقع على منشأتي "أرامكو"، "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين"، بحسب "سكاي نيوز عربية". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية"، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاعتداء "يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة، وإنما تجاه العالم بأسره".جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها ولي عهد السعودية، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب "واس".وكانت محطتا بقيق وخريص النفطيتين في السعودية، التابعتان لشركة "أرامكو"،