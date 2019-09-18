سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محمد بن سلمان: هجوم «أرامكو» اختبار للإرادة الدولية

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
حقيقة قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن الاعتداء الذي وقع على منشأتي "أرامكو"، "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين"، بحسب "سكاي نيوز عربية". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية"، حسب ما ذكرت وكالة "واس".
وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاعتداء "يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة، وإنما تجاه العالم بأسره".جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها ولي عهد السعودية، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب "واس".وكانت محطتا بقيق وخريص النفطيتين في السعودية، التابعتان لشركة "أرامكو"،
اقرأ المزيد
أرامكو

وزير سعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو. وقال الجدعان في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"، مشيرا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة، متوقعا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية وتطورات أوضاع النفط تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "السعودية تعلن عودة إمدادات النفط.. ودعوة أوروبية لرد جماعي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو.
غزة (2)

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المرأة التي لم تشكل أي خطر عليهم. وأشار شهود عيان إلى أن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.
تأمين الملاحة البحرية

السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، الأربعاء. ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات. وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبدالعزيز- بن- سلمان

السعودية: عودة إمدادات النفط لمستوياتها قبل هجوم أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إمدادات السعودية من النفط عادت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق شركة أرامكو شرقي المملكة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة جدة، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي"،
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org