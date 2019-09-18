إصابة 9 من كبار السن في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص (أجرة الإسماعيلية) قرب الكيلو 17 بطريق "الإسماعيلية- القنطرة"، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بعد أن تم إسعاف حالة أخرى على الطريق. تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد الصحراوي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مأمور مركز شرطة القنطرة غرب إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد الصحراوي بدائرة مركز القنطرة غرب. وتبينت إصابة كل من "سمير زكى زكى، 52 سنة، ومحمد عبد الله محمد، 45 سنة، ومنى إسماعيل مصطفى، 57 سنة، وفاطمة صالح حسن، 57 سنة". كما أسفر الحادث