جريمة

إعدام طالب قتل والديه وأخته بمبيد حشري في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بالإعدام شنقا للمتهم "أ. خ. م" طالب؛ لقتله والديه وشقيقته. تعود الواقعة في القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة 2597 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "أ. خ. م" 19 سنة، طالب، إذ كانت قد نشبت خلافات بينه وبين والده المجني عليه "خ. م. م"، ووالدته المجني عليها "س. م. ع"، وشقيقته المجني عليها "أ. خ. م" بسبب تضييق المصروف عليه، وتغيرت تصرفاته في الفترة الأخيرة فقام بوضع مبيد حشري سام
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حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

بعد إصابة ضابط ومجندين.. حبس 13 متهمًا في أحداث عين الصيرة

حجزت نيابة مصر الجديدة، 13 متهمًا 24 ساعة، بتهمة إصابة ضابط ومجندين أثناء تنفيذ قرارات إزالة في حملة أمنية بمنطقة عين الصيرة، وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب اشتباكات خلال إزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر. جاء في تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أنّ عددا من الأهالي اعتدوا على قوة أمنية من الحملة في أثناء تنفيذ قرارات إزالة، ورشقوهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد.
سجن

حبس 6 عمال بتهمة قطع طريق عام بالإسماعيلية 15 يوما

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس 6 من عمال منطقة استثمار الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد إضراب عدد من العمال بعدد من مصانع منطقة الاستثمار. ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

إصابة 9 من كبار السن في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص (أجرة الإسماعيلية) قرب الكيلو 17 بطريق "الإسماعيلية- القنطرة"، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بعد أن تم إسعاف حالة أخرى على الطريق. تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد الصحراوي.
محكمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
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الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
الطفلة-سندس

الإسكندرية تنتظر القصاص العادل من قتلة الطفلة سندس

ما زالت قضية الطفلة "سندس" التى قُتلت على يد شقيقين بغرض سرقة قرطها الذهبي تحتل مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام فى مدينة الإسكندرية، انتظارًا للقصاص العادل من المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة بكل وحشية دون مراعاة لتوسلاتها وطفولتها البريئة من أجل بضعة جنيهات محدودة، حيث قررت نيابة مينا البصل إحالة قاتليها وهما كل من علاء. ر. س، "سائق توك توك" وعلا "شقيقته" إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، لاتهامهما بقتل الطفلة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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