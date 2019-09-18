إعدام طالب قتل والديه وأخته بمبيد حشري في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بالإعدام شنقا للمتهم "أ. خ. م" طالب؛ لقتله والديه وشقيقته. تعود الواقعة في القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة 2597 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "أ. خ. م" 19 سنة، طالب، إذ كانت قد نشبت خلافات بينه وبين والده المجني عليه "خ. م. م"، ووالدته المجني عليها "س. م. ع"، وشقيقته المجني عليها "أ. خ. م" بسبب تضييق المصروف عليه، وتغيرت تصرفاته في الفترة الأخيرة فقام بوضع مبيد حشري سام