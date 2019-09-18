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انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد إعلان نتائج الانتخابات التونسية أعلن زبير الشهودي القيادي بحركة النهضة، مدير مكتب راشد الغنوشي، استقالته من الحزب عقب الهزيمة وفشل الحركة في استقطاب الناخبين
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
مورو والغنوشي
مورو والغنوشي
بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
نتائج غير متوقعة نتائج الرئاسة التونسية جاءت على عكس ما توقع خبراء وساسة غربيون وتونسيون حول الشخصيات المرشحة للفوز بالمنصب، متجاهلين نقطتين مهمتين وهما فقدان الشعب التونسي للثقة في النخبة السياسية التى تتصدر المشهد الراهن، وحاجة الشعب إلى التنمية في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة. بعثة مراقبي
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محمد بن سلمان: هجوم «أرامكو» اختبار للإرادة الدولية

حقيقة قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن الاعتداء الذي وقع على منشأتي "أرامكو"، "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين"، بحسب "سكاي نيوز عربية". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية"، حسب ما ذكرت وكالة "واس".
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صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

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انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.
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فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
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نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
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هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
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