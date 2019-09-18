انتخابات إسرائيل.. لا جديد يُذكر ونتنياهو في خطر

الصراع على تشكيل الحكومة سيكون محموما في الأيام المقبلة بين نتنياهو وجانتس، وسط ضغوط على أحزابهم لتوحيد قواهم في حكومة وحدة وطنية، وهي خطوة قد تسفر عن تنحي نتنياهو

تحرير:أحمد سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

جاءت مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات الكنيست للمرة الثانية هذا العام، بعد إصابة البلاد بحالة من الجمود، وسط تصاعد حدة الاضطرابات السياسية، بنتائج عكسية. حيث كان السباق غير الحاسم ضد خصمه، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في الخدمة. وفي أفضل الأحوال سيتم إعادته إلى منصبه ضعيفا، وسط تصاعد التحديات الدبلوماسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل وتستعد إدارة ترامب لتقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وفي أسوأ الأحوال، سيجبر على ترك المنصب وجعله في مواجهة تهم الفساد.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، نتائج رسمية بعد فرز 90% من الأصوات، حيث تقدم تحالف "أزرق وأبيض" بقيادة جانتس، متقدم قليلا عن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، في الوقت الذي تقدمت فيه الكتلة اليمينية على الكتلة اليسارية. وحصل تحالف "أزرق وأبيض" على 32 مقعدا، بينما حصل "الليكود": على 31 مقعدا، وحل في المركز

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، نتائج رسمية بعد فرز 90% من الأصوات، حيث تقدم تحالف "أزرق وأبيض" بقيادة جانتس، متقدم قليلا عن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، في الوقت الذي تقدمت فيه الكتلة اليمينية على الكتلة اليسارية.

وحصل تحالف "أزرق وأبيض" على 32 مقعدا، بينما حصل "الليكود": على 31 مقعدا، وحل في المركز الثالث القائمة العربية المشتركة، بعد أن حصلت على 13 مقعدا.

وتمكن حزب "شاس" اليميني المتطرف على 9 مقاعد، بينما تمكن حزب "تحالف يهودية التوراة" على 8 مقاعد، وحصد تحالف "يمينا" اليهودي على 7 مقاعد، وحزب العمل 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.

وبشكل إجمالي حصلت الكتلة اليمينية على 56 مقعدا، بينما حصدت الكتلة اليسارية على 55 مقعدا، وسيكون حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير دفاع الاحتلال السابق أفيجدور ليبرمان، هو الحاسم في تشكيل الحكومة، بعد أن حصل على 9 مقاعد.

ويبدو أن الصراع على تشكيل الحكومة سيكون محمومًا في الأيام المقبلة بين نتنياهو وجانتس، وسط ضغوط على أحزابهم لتوحيد قواهم في حكومة وحدة وطنية، وهي خطوة قد تتطلب من نتنياهو التنحي عن منصبه.

وقال سيمون ديفيز، خبير استطلاعات الرأي لمجلة "فورتشن" الأمريكية، إن "النتائج هنا أقل فائدة من نتائج انتخابات أبريل الماضي، والتي لم تسفر عن تشكيل حكومة".

وأضاف أنه "بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمور، وإذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فإن نتنياهو ليس في وضع جيد".

التدخل الرئاسي

قبل الكشف عن النتائج النهائية يوم الخميس، سيتشاور الرئيس رؤوفين ريفلين مع مختلف الأحزاب، لمعرفة من يرشحون لتشكيل الحكومة المقبلة، وقد تستغرق محادثات التحالف ما يصل إلى ستة أسابيع.

وكان نتنياهو قد دعا إلى هذه الانتخابات بعد فشله في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات 9 أبريل، ومع بقاء مستقبله السياسي على المحك، أطلق حملة شرسة، وصفت الليبراليين والعرب الإسرائيليين بأنهم "غيلان"، وناشد قاعدته القومية بالتعهد بضم أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لبناء دولتهم.

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إلا أن هذه التكتيكات، التي عملت لصالحه في الماضي، لم تحقق المرجو منها هذه المرة، وقال زعيم القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، إن السموم حرضت الناخبين العرب على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ومن المتوقع أن تصبح القائمة العربية المشتركة ثالث أكبر فصيل في البرلمان، قائلة إنها ستجلس مع جانتس لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التعاون.

وتمثل الأحزاب العربية نحو 20% من سكان إسرائيل، لكن تاريخيا تم استبعادها من التحالفات الحاكمة لأنها ترفض هوية إسرائيل كدولة يهودية.

على الجانب الآخر، أصبح وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، وهو حليف سابق لنتنياهو، للمرة الثانية، في وضع جيد ليصبح الكارت الرابح في الانتخابات.

حيث أدى اعتراض ليبرمان على مشروع قانون لمنح الرجال اليهود المتطرفين إعفاء من الخدمة العسكرية إلى انهيار محادثات الائتلاف بعد الانتخابات الأخيرة.

تحديات نتنياهو

أشارت المجلة الأمريكية إلى أن نتنياهو صرح لأنصاره المبتهجين في مقر "الليكود" في تل أبيب، بأنه سيدخل في مفاوضات مع شركاء التحالف المحتملين لتشكيل "حكومة صهيونية قوية"، ومنع تشكيل "حكومة خطيرة ومعادية للصهيونية" تعتمد على دعم القائمة العربية المشتركة.

في المقابل قام جانتس بحملة نزيهة، رغم أنها باهتة، إلا أنه يمثل أملا للناخبين اليائسين كبديل لنتنياهو، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009.

ولم يعلن جانتش عن انتصاره حتى الآن، لكنه قال لمؤيديه إن "الاستقطاب والانقسامات وراءنا، والوحدة والمصالحة أمامنا"، وتعهد بالعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يتعاون مع نتنياهو بينما يواجه مزاعم فساد.

في الوقت الذي يقول فيه رئيس الوزراء إن هذه الاتهامات تم تلفيقها من قبل معارضين يساريين بمساعدة الصحافة المتحيزة ضده.

وقبل انهيار محادثات التحالف في مايو الماضي، كان نتنياهو يروج لتشريع جديد يمنحه الحصانة من المقاضاة طالما هو في منصبه، وإذا خسر نتنياهو هذه المعركة الانتخابية، فسوف يتلاشى هذا الخيار وسيصبح أكثر عرضة للخطر من الناحية القانونية.

نتنياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»

ومن المقرر أن يحضر نتنياهو التحقيقات مع النائب العام أفيخاي ماندلبليت، في أوائل أكتوبر المقبل، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال ضده أم لا.

وأشارت "فورتشن" إلى أن نتنياهو متهم بقبول ما يقرب من 200 ألف دولار في شكل هدايا من الأصدقاء الأثرياء، ومحاولة الفوز بتغطية صحفية لصالحه من خلال تمرير قوانين لصالح أحد رجال الأعمال.

ويأتي هذا المأزق بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي مع تجدد المواجهات مع إيران ووكلائها في سوريا ولبنان وقطاع غزة، والكشف المتوقع عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وكانت حالة الشلل السياسي في إسرائيل قد تسببت بالفعل في تعطيل تقديم الخطة، التي تواجه مستقبلا غامضا بعد خمس سنوات من توقف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ويعد ترامب واحدا من أكثر حلفاء نتنياهو حماسة، حيث أغدق عليه بالهدايا السياسية مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقطع التمويل الأمريكي للفلسطينيين.

وقبل انتخابات أبريل الماضي، اعترف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على جزء من مرتفعات الجولان التي فازت بها الحرب، لكن هذا لم يكن كافيا لمساعدة نتنياهو في هذه الانتخابات.