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الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

الجوافة تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تعمل على تحسين أداء المعدة والأمعاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي
تحرير:آية أشرف ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الجوافة
الجوافة
اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
التخسيس إذا رغبت في إنقاص وزنك تكون بحاجة لتناول نظام غذائي صحي بعيدًا عن الدهون والسكريات، والحرص على الخضراوات والفاكهة الطازجة وشرب المياه، من الفاكهة التي تفيد في الريجيم، هي الجوافة، خاصة أن سعراتها الحرارية منخفضة، كما تحتوي على نسبة بسيطة من السكر، وبالتالي يمكنك تناولها في حال اتباع نظام تخسيس،
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كيتو-دايت

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
عصائر-هامة-لصحة-الجسم

كيف تحافظ على جسمك وتقوي مناعتك؟

الجهاز المناعي من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ويجب تناول عصائر غذائية محددة من أجل زيادة فاعلية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والفيروسات والبكتيريا؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الخضراوات الورقية والبروتين، كما يمكنك تناول مجموعة من العناصر الغنية، للمساعدة في التعزيز من صحة الجهاز المناعي؛ فعلى سبيل المثال تناول عصير الفواكه والبطيخ والزنجبيل عند الشعور بصداع شديد. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
أطعمة- تسبب- التهابات

للوقاية من الالتهابات.. توقف عن تناول منتجات الألبان

الطعام بشكل عام يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وينصح بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار. وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات في الجسم؛ على سبيل المثال، السكريات المصنعة، فهي لا تسبب الالتهابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، كما توجد الدهون المتحولة التي تخبئ وراءها أمراضا خطيرة، متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ويُنصح بالتوقف عن تناول مثل هذه الأطعمة حفاظًا على الصحة، نقلًا عن "health 24".
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