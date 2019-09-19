الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

الجوافة تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تعمل على تحسين أداء المعدة والأمعاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي

تحرير:آية أشرف ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الجوافة

اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.

التخسيس إذا رغبت في إنقاص وزنك تكون بحاجة لتناول نظام غذائي صحي بعيدًا عن الدهون والسكريات، والحرص على الخضراوات والفاكهة الطازجة وشرب المياه، من الفاكهة التي تفيد في الريجيم، هي الجوافة، خاصة أن سعراتها الحرارية منخفضة، كما تحتوي على نسبة بسيطة من السكر، وبالتالي يمكنك تناولها في حال اتباع نظام تخسيس،