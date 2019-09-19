الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

الجوافة تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تعمل على تحسين أداء المعدة والأمعاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي
اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة.
الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار.
في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
التخسيس
إذا رغبت في إنقاص وزنك تكون بحاجة لتناول نظام غذائي صحي بعيدًا عن الدهون والسكريات، والحرص على الخضراوات والفاكهة الطازجة وشرب المياه، من الفاكهة التي تفيد في الريجيم، هي الجوافة، خاصة أن سعراتها الحرارية منخفضة، كما تحتوي على نسبة بسيطة من السكر، وبالتالي يمكنك تناولها في حال اتباع نظام تخسيس،
التخسيس
إذا رغبت في إنقاص وزنك تكون بحاجة لتناول نظام غذائي صحي بعيدًا عن الدهون والسكريات، والحرص على الخضراوات والفاكهة الطازجة وشرب المياه، من الفاكهة التي تفيد في الريجيم، هي الجوافة، خاصة أن سعراتها الحرارية منخفضة، كما تحتوي على نسبة بسيطة من السكر، وبالتالي يمكنك تناولها في حال اتباع نظام تخسيس، تناولها في وجبة العشاء مع كوب زبادي ستكون خفيفة.
الاسترخاء
بعض الأطعمة والمشروبات تساعد على الاسترخاء وتخفف من التعب والتوتر، من هذه الأطعمة الجوافة فهي تحتوي على المنجنيز الذي يساهم بشكل كبير في الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب.
يمكنك عمل عصير الجوافة في المنزل بدلا من شرائه جاهزا، وتناوله مع وجبة الإفطار.
نزلات البرد
الجوافة من الفواكه التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء لتقوية المناعة والحماية من نزلات البرد، مثلها مثل البرتقال فهي تحتوي على فيتامين سي، كما يمكنك استخدام الجوافة للتخلص من الكحة بسهولة، وذلك من خلال غلي أوراق الجوافة في ماء ساخن، واستخدام الخليط في علاج الكحة والنزلات الشعبية والإسهال، كما أن هذه المشروب يساهم بشكل كبير في تهدئة المعدة، والتخلص من البلغم والتخفيف من السعال.
الجهاز الهضمي
الجوافة تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تعمل على تحسين أداء المعدة والأمعاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي.
الدورة الشهرية
آلام الدورة الشهرية من المشاكل المزعجة للكثير من الفتيات، ويحاول الكثير منهن الابتعاد عن المسكنات لعدم حدوث ضرر، المشروبات الساخنة والجوافة أيضًا تساعد في التخفيف من الشعور بالإرهاق والتعب، كما أنها تحتوي على فيتامين ب الذي يساعد في تحسين الحالة النفسية.
نضارة البشرة
البشرة تحتاج للكثير من الفيتامينات لنضارتها والتخلص من خلايا الجلد الميتة بها، الكثير من الفتيات يعتقدن أن مستحضرات التجميل والكريمات يمكن أن تساهم في تغذية البشرة وعلاجها، لكن الأمر ليس كذلك وستحتاج للكثير من التكاليف لعمل ذلك، خاصة بعد ارتفاع الأدوية ومستحضرات التجميل الفترة الأخيرة، جربي الجوافة التي تعمل على توحيد لون البشرة من خلال ما بها من فيتامينات ومعادن مهمة، يمكنك تناول الجوافة للاستفادة منها للبشرة، أو شربها كعصير فريش، أو عمل وصفات طبيعية تدخل بها الجوافة.
اخلطي عصير الجوافة مع بودرة التلك وملعقة من العسل الأبيض وملعقة خميرة، اخلطي كل المكونات جيدًا ثم افرديها على بشرتك واتركيها 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.
الحبوب والكلف
استخدمي أوراق الجوافة المغلية للتخلص من حبوب الشباب التي تظهر في الوجه، أو الكلف الذي يظهر نتيجة الحمل والولادة، كل ما عليكِ هو نقع أوراق الجوافة في الماء وغليها، ثم امسحي بقطنة مغمسوسة في مغلي أوراق الجوافة على بشرتك، وكرري الأمر 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة وإيجابية.
ضغط الدم
مشاكل الضغط من الأمور التي تواجه الكثير من الأشخاص، ويجب الحرص على أتباع نظام غذائي صحي حتى لا يؤثر على ضغط الدم، جربي الجوافة في تنظيم مستوى ضغط الدم، خاصة أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم وأيضًا تقوية عضلة القلب، والتقليل من نسب الكوليسترول في الدم.