رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

كريستيانو رونالدو

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".

وواصل صاروخ ماديرا: "لديّ علاقة جيدة معه، كما أنه دفعني كي أكون لاعبًا أفضل، وبالمثل دفعته للأمر نفسه"، مشيرًا إلى أن ميسي هو أفضل لاعب واجهه، ولكنه يرى نفسه واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. وأكمل مهاجم يوفنتوس: "أثق بأنني جزء من تاريخ كرة القدم، بسبب ما

وواصل صاروخ ماديرا: "لديّ علاقة جيدة معه، كما أنه دفعني كي أكون لاعبًا أفضل، وبالمثل دفعته للأمر نفسه"، مشيرًا إلى أن ميسي هو أفضل لاعب واجهه، ولكنه يرى نفسه واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.



وأكمل مهاجم يوفنتوس: "أثق بأنني جزء من تاريخ كرة القدم، بسبب ما حققته حتى الآن. بالنسبة لي أنا رقم واحد في التاريخ، ولكن الأمر قد يختلف لدى بعض الجماهير الذين قد يضعوني في المرتبة الثانية، وهذا أمر لا يهم".



وأتم صاروخ ماديرا: "لديّ تطلع دائم نحو الفوز والنجاح. عندما أقول إنني أتطلع للنجاح، فأنا أعمل بجد من أجل ذلك، لأن الموهبة ليست كافية، وأنا لا أسير خلف الأرقام القياسية، ولكنها تتبعني. أنا مدمن للنجاح، وأعتقد أنه أمر جيد ويحفزني، فإذا لم تكن متحمسًا، فمن الأفضل لك التوقف".

