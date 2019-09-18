جريمة

حبس 6 عمال بتهمة قطع طريق عام بالإسماعيلية 15 يوما

تحرير:محمد مصباح ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس 6 من عمال منطقة استثمار الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد إضراب عدد من العمال بعدد من مصانع منطقة الاستثمار. ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.
كانت قوات الشرطة ألقت القبض على 6 بينهم سيدتان، أول من أمس، الإثنين، بعد قطع طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي. ودخل عمال منطقة استثمار الإسماعيلية في إضراب عن العمل منذ السبت الماضي استمر حتى اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي لمطالبتهم بتعديل الرواتب والبدلات. وشمل الإضراب الذي بدأ السبت
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بعد إصابة ضابط ومجندين.. حبس 13 متهمًا في أحداث عين الصيرة

حجزت نيابة مصر الجديدة، 13 متهمًا 24 ساعة، بتهمة إصابة ضابط ومجندين أثناء تنفيذ قرارات إزالة في حملة أمنية بمنطقة عين الصيرة، وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب اشتباكات خلال إزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر. جاء في تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أنّ عددا من الأهالي اعتدوا على قوة أمنية من الحملة في أثناء تنفيذ قرارات إزالة، ورشقوهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد.
الاعدام (2)

إعدام طالب قتل والديه وأخته بمبيد حشري في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني حامد سالم، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن، بالإعدام شنقا للمتهم "أ. خ. م" طالب؛ لقتله والديه وشقيقته. تعود الواقعة في القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة 2597 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري بدائرة القسم.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

إصابة 9 من كبار السن في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص (أجرة الإسماعيلية) قرب الكيلو 17 بطريق "الإسماعيلية- القنطرة"، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بعد أن تم إسعاف حالة أخرى على الطريق. تلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد الصحراوي.
محكمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
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طعن-بالسكين

الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
جثة-طفلة

البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
حبس-متهمه

حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة بعد غرق ياسين

قررت النيابة العامة حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في غرق الطفل ياسين عماد داخل بالوعة أمام نادي الطالبية، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. كانت قوات الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بقطاع الجيزة، وذلك تنفيذًا لأوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط المراقب المسؤول عن شبكات الصرف بالجيزة، للتحقيق معه في اتهامات الإهمال الجسيم فى مهام عمله ما تسبب في الخطأ فى قتل الطفل ياسين، الذى سقط فى بالوعة مكشوفة أمام نادي الطالبية وغرق جسده فى مياه الصرف الصحي.
القبض-على-متهم

والد المتهم مات.. تفاصيل جديدة في مقتل أمين شرطة بالزمالك

فور علمه باستشهاد أمين شرطة أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته على يد نجله "هشام" لم يتحمل والد المتهم "حازم" صدمة الخبر وتوفي أثر سكتة قلبية، فيما كان والد المتهم عضو بهيئة تدريس سابقا بجامعة القاهرة. المتهم من أسرة ثرية ولديه سيارة مرسيدس وحاصل على الثانوية العامة ولم يكمل تعلميه لمعاناته من المرض النفسي، ويقيم بشقة مع والده في منطقة الزمالك، كما تنتابه حالة نفسية، وحاول التعدي على والده من قبل كما حاول الانتحار في مرة سابقة بطعن نفسه بسكين، وكان يعالج في إحدى مصحات العلاج النفسي، فيما تتمتع عائلته بسمعة حسنة.
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