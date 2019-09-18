حبس 6 عمال بتهمة قطع طريق عام بالإسماعيلية 15 يوما

تحرير:محمد مصباح ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

صورة أرشيفية

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس 6 من عمال منطقة استثمار الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد إضراب عدد من العمال بعدد من مصانع منطقة الاستثمار. ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على 6 بينهم سيدتان، أول من أمس، الإثنين، بعد قطع طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي. ودخل عمال منطقة استثمار الإسماعيلية في إضراب عن العمل منذ السبت الماضي استمر حتى اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي لمطالبتهم بتعديل الرواتب والبدلات. وشمل الإضراب الذي بدأ السبت