كواليس استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

صدم المصريون صباح أمس الثلاثاء حرمان مصر من المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تنطلق منافساتها في تايلاند بعد ثبوت تورط عدد من الاعبين في وقائع تعاطي منشطات

تحرير:أحمد محمد ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيانًا رسميا، أوضحت خلاله ملابسات إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري ومنع لاعبيه من المشاركة في بطولة العالم الحالية، وجاء نص بيان اللجنة كالتالي: «بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال والقاضي منطوقه بوقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي».

نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى: أولا: فى غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل