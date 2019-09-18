رياضة

كواليس استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

صدم المصريون صباح أمس الثلاثاء حرمان مصر من المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تنطلق منافساتها في تايلاند بعد ثبوت تورط عدد من الاعبين في وقائع تعاطي منشطات
تحرير:أحمد محمد ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
رفع الأثقال
رفع الأثقال
أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيانًا رسميا، أوضحت خلاله ملابسات إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري ومنع لاعبيه من المشاركة في بطولة العالم الحالية، وجاء نص بيان اللجنة كالتالي: «بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال والقاضي منطوقه بوقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولي».
نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى: أولا: فى غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل
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تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ريال مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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تعرف على نتائج قرعة دوري القسم الثاني

أجريت ظهر اليوم الأربعاء قرعة بطولة دوري القسم الثاني (المظاليم)، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وسحر عبد الحق، عضو اللجنة، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك.
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال ناشئات الطائرة

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامته اليوم الخميس، في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة. وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
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مدبولي وصبحي يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بطولة العالم للكرة الطائرة (ناشئات) تحت 18 عامًا، ويشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا، وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.
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