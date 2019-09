مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

وأضاف ويا في تغريدة أخرى: "عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي (...) فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا".

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved