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مصرع 30 طفلًا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حريق مدرسة في ليبيريا
حريق مدرسة في ليبيريا
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 30 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بليبيريا، مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة، موزس كارتر، إن "الأطفال كانوا يتلون القرآن قبل أن ينشب الحريق"، مضيفا أن "سبب الحريق غير معروف". وكتب رئيس البلاد، جورج ويا، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن الحريق اندلع في مدرسة بضواحي العاصمة مونروفيا.
وأضاف ويا في تغريدة أخرى: "عسى أن يمنح الله القوة لعائلات الضحايا ولجميع المجتمع الإسلامي (...) فلنتذكر عائلات الضحايا في دعواتنا". My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a
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فيسبوك

«فيسبوك» ينشئ محكمة عليا من أجل «القضايا الخلافية»

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك"، كما سيكون متاحا للمستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم "مثل الحذف والتعليق"، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية. وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.
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بتهمة التجسس.. إبقاء موظف تركي بقنصلية أمريكا رهن السجن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن محكمة تركية قررت إبقاء موظف تركي في القنصلية الأمريكية رهن السجن في إطار محاكمته بقضية تجسس، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وبدأت في تركيا محاكمة موظف في القنصلية الأمريكية متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في قضية تزيد التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتم توقيف متين توبوز، وهو مواطن تركي موظف في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
نتنياهو

المنافسة تزداد شراسة.. نتائج تكشف «تعادل» نتنياهو وغريمه

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، بحسب "وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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لسبب غريب.. منفذ هجوم مسجد النرويج يقتل أخته بالرصاص

كشفت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن الأخت الشابة غير الشقيقة للرجل المتهم بشن هجوم على مسجد في النرويج تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في نفس يوم الهجوم في أغسطس. وقالت الشرطة إن جوهاني جانجيا اهلي هانسين 17 عامًا، أصيبت بثلاث رصاصات في الرأس ورصاصة في الصدر، وكلها رصاصات قاتلة، وعثر عليها في فراشها ولكن يكن هناك أي دليل على مقاومة. وقال ممثل الادعاء بال فريدريك هجورت كرابي بال لشبكة "ان ار كيه" الإخبارية العامة "لقد أكدنا الآن أن الدافع وراء الجريمة كان أصلها الأسيوي. وقد تأكد هذا من خلال تفسير المتهم".
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أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

عقوبات جديدة.. أمريكا تحاصر إيران في الفضاء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي، إذ قالت في بيان، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، مضيفا: "هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".
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