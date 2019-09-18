بعد إصابة ضابط ومجندين.. حبس 13 متهمًا في أحداث عين الصيرة

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

حبس

حجزت نيابة مصر الجديدة، 13 متهمًا 24 ساعة، بتهمة إصابة ضابط ومجندين أثناء تنفيذ قرارات إزالة في حملة أمنية بمنطقة عين الصيرة، وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب اشتباكات خلال إزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر. جاء في تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أنّ عددا من الأهالي اعتدوا على قوة أمنية من الحملة في أثناء تنفيذ قرارات إزالة، ورشقوهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد.

وطلبت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، استعجال التقرير الطبى الخاص بالضباط والمجندين المصابين فى الاشتباكات التي وقعت بين رجال الأمن وعدد من سكان عين الصيرة بالقاهرة خلال حملة إزالة للعشوائيات شنتها محافظة القاهرة.واعترض عدد من الأهالى على الحملة التى شنتها محافظة القاهرة حيث قاموا برشق رجال