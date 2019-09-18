اتحاد الكرة: لم نتلق عروضًا لبيع دوري القسم الثاني

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

اتحاد الكرة

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتلق عروضًا لبيع بث دوري القسم الثاني (المظاليم) حتى الآن، وقال جمال محمد علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة سيراعي وضع مواعيد للقسم الثاني مختلفة عن القسم الأول لإذاعة أكبر عدد ممكن من المباريات، وأضاف أن لائحة عقوبات القسم الثاني ستكون مختلفة عن الأول. وتجري حاليا بمقر اتحاد الكرة مراسم قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2019/ 2020.

وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك. وتقام مسابقة القسم الثاني في النسخة الجديدة من ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون

وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك.



وتقام مسابقة القسم الثاني في النسخة الجديدة من ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 12 فريقا، ويصعد الأول للدوري الممتاز مباشرة.



وأكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، أن دوري المظاليم حتى الآن بدون جمهور، وأوضح أن هناك محاولات مع الأمن لإقامة المباريات بجمهور، الموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل.



كان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قد شكل لجنة خماسية برئاسة عمرو الجناينى ونائبه جمال محمد على وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.



