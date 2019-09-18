رياضة

تعرف على نتائج قرعة دوري القسم الثاني

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
جانب من مباراة نجوم المستقبل والزمالك في الدوري
جانب من مباراة نجوم المستقبل والزمالك في الدوري
أجريت ظهر اليوم الأربعاء قرعة بطولة دوري القسم الثاني (المظاليم)، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وسحر عبد الحق، عضو اللجنة، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك.
وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في الأسبوع الأول: المجموعة الأولى المنيا × سوهاج ديروط × تليفونات بني سويف الإعلاميين × البنك الأهلي بترول أسيوط × طهطا بني سويف × شبان مسلمين قنا الفيوم × الألومنيوم المجموعة الثانية سيراميكا كليوباترا × الداخلية الترسانة
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
ريال مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام سان جيرمان

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة: لم نتلق عروضًا لبيع دوري القسم الثاني

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتلق عروضًا لبيع بث دوري القسم الثاني (المظاليم) حتى الآن، وقال جمال محمد علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة سيراعي وضع مواعيد للقسم الثاني مختلفة عن القسم الأول لإذاعة أكبر عدد ممكن من المباريات، وأضاف أن لائحة عقوبات القسم الثاني ستكون مختلفة عن الأول. وتجري حاليا بمقر اتحاد الكرة مراسم قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2019/ 2020.
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اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة: لم نتلق عروضًا لبيع دوري القسم الثاني

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم يتلق عروضًا لبيع بث دوري القسم الثاني (المظاليم) حتى الآن، وقال جمال محمد علي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة سيراعي وضع مواعيد للقسم الثاني مختلفة عن القسم الأول لإذاعة أكبر عدد ممكن من المباريات، وأضاف أن لائحة عقوبات القسم الثاني ستكون مختلفة عن الأول. وتجري حاليا بمقر اتحاد الكرة مراسم قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2019/ 2020.
جمال محمد علي (5)

الجبلاية تحدد عدد المشاركين في الدوري الممتاز

قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، إن الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل 2019 – 2020، سيتكون من 18 فريقًا رسميًا، مؤكدًا أن القسم الثاني سيتكون من 36 فريقا وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات، فيما سيكون القسم الثالث 167 فريقًا مقسمين على 13 مجموعة، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بمقر اتحاد الكرة، أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم وناقشت كيفية تطوير المسابقات الأدنى وكيفية تسويقيها، وتم الاستقرار على أن يتم تأهل صاحب المركز الأول، وليس بنظام مواجهة فريقين لتحديد الصعود لصعوبة تنفيذه.
اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
جمال محمد علي

وفاة والد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى محافظة سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام فى سوهاج. تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.
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