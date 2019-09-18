تعرف على نتائج قرعة دوري القسم الثاني

تحرير:أحمد بركات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

جانب من مباراة نجوم المستقبل والزمالك في الدوري

أجريت ظهر اليوم الأربعاء قرعة بطولة دوري القسم الثاني (المظاليم)، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وسحر عبد الحق، عضو اللجنة، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وطالب مسؤولو اتحاد الكرة، الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي، بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مع الموافقات الأمنية لذلك.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في الأسبوع الأول: المجموعة الأولى المنيا × سوهاج ديروط × تليفونات بني سويف الإعلاميين × البنك الأهلي بترول أسيوط × طهطا بني سويف × شبان مسلمين قنا الفيوم × الألومنيوم المجموعة الثانية سيراميكا كليوباترا × الداخلية الترسانة