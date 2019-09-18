القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

تحرير:أميرة إبراهيم ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

وزير الدفاع

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.

هكذا جاءت رسائل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال لقائه اليوم مع القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، رسائل تعكس عزيمة رجال الجيش في الدفاع عن أمن أهاليهم وأمن وسلامة وطنهم، فكانت كلمات الفريق أول زكي عن الدماء الطاهرة التي تحفظ