القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها.
وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
هكذا جاءت رسائل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال لقائه اليوم مع القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، رسائل تعكس عزيمة رجال الجيش في الدفاع عن أمن أهاليهم وأمن وسلامة وطنهم، فكانت كلمات الفريق أول زكي عن الدماء الطاهرة التي تحفظ
هكذا جاءت رسائل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال لقائه اليوم مع القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، رسائل تعكس عزيمة رجال الجيش في الدفاع عن أمن أهاليهم وأمن وسلامة وطنهم، فكانت كلمات الفريق أول زكي عن الدماء الطاهرة التي تحفظ صلابة مصر في المنطقة بأسرها تحمل تقدير وإعزاز المصريين كلهم، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل مقاتل بالجيش المصري.
من جهته ألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات، لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.
أما القائد العام فقد استهل اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة، الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هى الكتلة الصلبة التى تحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما نقل الفريق أول زكي لمقاتلى القوات الخاصة تحيات وتقدير الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.
وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمى مقدراته، ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وأضاف أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.
ثم أدار القائد العام حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر فى أمن مصر القومى.
وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلى القوات الخاصة هم إحدى الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات. وأكد زكي مجددا أن القوات المسلحة مستمرة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء، بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.
وجدد مقاتلو القوات الخاصة العهد مع القائد العام على التضحية والفداء والوفاء بكل المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة فى أعناق رجال القوات المسلحة.